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 | İrem Çınar

Çiftçileri sevindirecek haber geldi! Destek tutarı belli oldu

15 ilde tarımdan kalkınmaya birçok projeye 423 milyon lira destek sağlama kararı alan Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, gençlerin ve kadınların tarıma yönelmesine ilişkin hazırlanan çalışmalara daha fazla kaynak ayıracak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 16:51

DAP, tarımdan kalkınmaya kadar birçok alanda 15 ilde hazırlanacak projelere bu yıl 423 milyon 309 bin 879 lira destek sağlayacak. Erzurum'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas olmak üzere 15 kente hizmet veriyor. Geçen yıl hayvan içme suyu hattı, tarımsal makine, süt sağım makinesi ve sera kurulumu gibi birçok alanda hazırlanan 81 projeye 376 milyon 26 bin 297 lira destek sağlayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi, bu sürede tarımda sulama için de önemli çalışmalar yaptı.

DAP, 15 İLE 423,3 MİLYON TL DESTEK VERECEK

DAP desteğiyle bu süreçte 142 kilometre sulama kanalı inşa edildi ve 95 bin 854 dekar alanın sulamaya açılması sağlandı. Bu yıl yapılan planlamada ise 15 il için bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal sulama ve sosyal projelerde kullanılmak üzere 423 milyon 309 bin 879 lira destek hazırlandı. Desteklerle bu yıl kamu kurum kuruluşlarının hazırladıkları projelerde, gençlerin ve kadınların tarıma yönelmesine ilişkin hazırlanan çalışmalara daha çok kaynak ayrılması kararlaştırıldı.

"ÜRETİM MİKTARI ARTINCA, TARIMDA İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI ARTACAK"

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, 2011 yılında kurulan DAP'ın, 2013 yılından itibaren destek vermeye başladığını söyledi.
Bölgenin potansiyellerini ortaya çıkarıp, kalkınma için bu potansiyelleri desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Demirdöğen, "Erişilebilirlik olarak tarla başı sulama, çiftçilerimiz için çok önemli. Burada amacımız, sulanabilir alanları artırarak üretim miktarını yükseltmek. Üretim miktarı artınca, tarımda istihdam edilenlerin sayısı artacak. İstihdam sayısı artınca gelir düzeyi yükselecek. Hem bölgedeki çiftçilerin bölgede kalması sağlanacak hem de geri göç başlayacak." dedi. Demirdöğen, çiftçiye kamu kurumları üzerinden destek verildiğini anlatarak, üreticilerin özellikle tarımsal sulama desteklerinden dolayı memnun olduğunu belirtti.

"HEDEFİMİZ, İNSANLARIN MEMNUN OLDUKLARI İÇİN BÖLGEDE YAŞAMASINI SAĞLAMAK"

2024-2028 eylem planında çalışmaların büyük kısmının yine tarımsal sulamaya yönelik olacağını dile getiren Demirdöğen, şunları kaydetti:

"Eğer çiftçiler bu şekilde desteklenmezse zaten hali hazırda tarımla uğraşanların yaş ortalaması 58 iken, bu sayıyı gençleştiremeyiz. Gençlerin bu alana girmediğini görüyoruz. Biz çalışmalarımızı, gençlerin tarıma yönelmesini sağlamaya yönlendirdik. Bunun için tarımsal mekanizasyona çok önem veriyoruz. Çiftçilik ağır bir iş. Ekip biçmeden paketlemeye kadar, çiftçinin tek başına alamayacağı makineleri vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin belki de en büyük makine parkı bizim de desteğimizle Erzurum Büyükşehir Belediyesinde kuruldu. Hedefimiz, insanların mecbur oldukları için değil memnun oldukları için bu bölgede yaşamasını sağlamaktır."

Demirdöğen, gençlerin bu alana girmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Eskiden olduğu gibi önümüzdeki yüzyılların da mesleği tarım. Gençlerde biraz algı problemi var. Tarımı biraz itibarsız iş gibi görüyorlar. an 10 büyükbaş hayvan bakan bir kişi, genel müdür maaşı kadar gelir elde edebiliyor. Maliyetler yüksek dense de devletimiz birçok alanda destek veriyor. Kamu kurumlarının, gençlerin ve kadınların ön planda olduğu projeleri DAP olarak daha çok destekleyeceğiz." diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 Tarla Parası Ne Kadar?
2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeriyle destek katsayısının çarpımı sonucu elde ediliyor. Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.
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