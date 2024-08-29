Çiftçilerin 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları başlıyor! ÇKS son başvuru tarihi belli oldu

29 Ağustos 2024 11:06 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:07

2025 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül'de başlayacak, çiftçiler başvuruları 31 Aralık'a kadar yapılabilecek. ÇKS, tarım politikalarının belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla çiftçilere ait tarımsal faaliyetleri kayıt altına almak için oluşturuldu. ÇKS kayıtları için askı süresi 15-30 Temmuz olacak.

ÇKS BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen bitkisel üretim yapan çiftçilerin, ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül'de başlayacak 31 Aralık'ta sona erecek.

31 Aralık'tan sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvuru tarihi üretim yılının 30 Haziran'ı olacak.

Taahhütnameye konu arazilere ilişkin mart ayındaki ÇKS kayıtları için askı süresi, 15-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Çiftçilerin şubat ayı içindeki ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvuruları ise 15 Mart-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

ÇKS BELGESİ KAÇ TL?

Çiftçilik belgesi başvurularında 2024 yılında alınacak ücret arazi büyüklüklerine göre 9 ile 39 TL arasında değişiyor.

ÇKS BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÇKS Belgesi dönemlik alınmaktadır ve bir yıl geçerlidir. Çiftçilik faaliyet kaydının devamı için her yıl beyan yenilemesi gereklidir.

ÇKS BELGESİ İÇİN TAPU GEREKLİ Mİ?

ÇKS'ye kaydolmak üzere başvuruda bulunan çiftçilerden, çiftçi kayıt formlarında veya sistemdeki ilgili alanlarda kadastro geçmiş birimlerdeki tarım arazileri için tapu kayıtları beyanı istenir.