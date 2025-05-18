Çiftçinin borcu silinecek mi? Bazı ürünlerde yüzde 100 kayıp

Türkiye’de tarım ve gıda güvenliği açısından çok ciddi uyarılar barındırıyor. 2025’in ilk 7 ayında yaşanan yağış azlığı, Türkiye genelinde kuraklığı derinleştirmiş ve özellikle tarımsal üretim bölgelerinde ciddi verim kayıplarına neden oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Nisan 2025 Yağış Raporu, Türkiye'deki yağışlar, son 7 ayda normale göre yüzde 25, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 26 azaldı. Bu durum, su yılı yağışlarının son 11 yılın en düşük seviyesine inmesine neden oldu. Güneydoğu Anadolu'da ise bu yıl yağışlar 65 yılın en düşük seviyelerine geriledi. İç Anadolu ve Ege bölgelerinde de son 18 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.

Yağış eksikliklerinin etkisi, tarım alanlarındaki verimi tehdit etmeye devam ediyor. Diyarbakır'da buğdayda yüzde 40, Şanlıurfa'da yüzde 50, Gaziantep'te ise 15 oranında verim kaybı yaşanırken, Mardin'deki kuru tarım alanlarının büyük bir kısmı kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Konya'nın kıraç alanlarında ise buğdayda yüzde 20, arpada ise yüzde 30 verim kaybı bekleniyor.

ÜRETİCİLER İKİNCİ KEZ ZİRAİ DONDAN ETKİLENDİ

Şubat ayında yaşanan zirai donun ardından, mart ve nisan aylarındaki mevsim normallerinin altındaki yağışlar ve aşırı sıcaklıklar, bitki gelişimini olumsuz etkiledi. Adana ve Hatay'da, kuraklık ve don nedeniyle verim yüzde 40'a kadar düştü. Bu illerde çiftçiler, tarlaları yeniden sürerek ikinci kez ürün ekmeye başladılar.

ÇİFTÇİNİN BORCU SİLİNSİN

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, don afetinden etkilenen çiftçileri ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, don felaketinin büyük bir tahribat yarattığını ifade etti. Gürer, "Üreticilerin borçlarının en az üç yıl ertelenmesi ve faizlerin silinmesi gerekiyor" diyerek, bu sorunun geleceğe de yansıyacağına dikkat çekti. Bölgede, elma, kiraz ve ceviz bahçeleri gibi ürünlerin ciddi şekilde zarar gördüğü belirtiliyor.

BAZI ÜRÜNLERDE YÜZDE 100 KAYIP



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şanlıurfa'daki tarım alanlarında yaptığı saha incelemelerinin ardından, "Ne arpa, ne buğday, ne de mercimek kaldı. Tarlalar yanmış gibi görünüyor, verim tamamen yok olmuş durumda" ifadeleriyle bölgedeki korkunç tabloyu açıkladı. Bayraktar, özellikle buğday, arpa ve mercimek tarlalarında yüzde 100 oranında ürün kaybı yaşandığını duyurdu.