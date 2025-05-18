Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Çiftçinin borcu silinecek mi? Bazı ürünlerde yüzde 100 kayıp

Türkiye’de tarım ve gıda güvenliği açısından çok ciddi uyarılar barındırıyor. 2025’in ilk 7 ayında yaşanan yağış azlığı, Türkiye genelinde kuraklığı derinleştirmiş ve özellikle tarımsal üretim bölgelerinde ciddi verim kayıplarına neden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çiftçinin borcu silinecek mi? Bazı ürünlerde yüzde 100 kayıp
KAYNAK:
Nefes
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 16:26

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Nisan 2025 Yağış Raporu, Türkiye'deki yağışlar, son 7 ayda normale göre yüzde 25, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 26 azaldı. Bu durum, su yılı yağışlarının son 11 yılın en düşük seviyesine inmesine neden oldu. Güneydoğu Anadolu'da ise bu yıl yağışlar 65 yılın en düşük seviyelerine geriledi. İç Anadolu ve Ege bölgelerinde de son 18 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.

Yağış eksikliklerinin etkisi, tarım alanlarındaki verimi tehdit etmeye devam ediyor. Diyarbakır'da buğdayda yüzde 40, Şanlıurfa'da yüzde 50, Gaziantep'te ise 15 oranında verim kaybı yaşanırken, Mardin'deki kuru tarım alanlarının büyük bir kısmı kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Konya'nın kıraç alanlarında ise buğdayda yüzde 20, arpada ise yüzde 30 verim kaybı bekleniyor.

Çiftçinin borcu silinecek mi? Bazı ürünlerde yüzde 100 kayıp

ÜRETİCİLER İKİNCİ KEZ ZİRAİ DONDAN ETKİLENDİ

Şubat ayında yaşanan zirai donun ardından, mart ve nisan aylarındaki mevsim normallerinin altındaki yağışlar ve aşırı sıcaklıklar, bitki gelişimini olumsuz etkiledi. Adana ve Hatay'da, kuraklık ve don nedeniyle verim yüzde 40'a kadar düştü. Bu illerde çiftçiler, tarlaları yeniden sürerek ikinci kez ürün ekmeye başladılar.

Çiftçinin borcu silinecek mi? Bazı ürünlerde yüzde 100 kayıp

ÇİFTÇİNİN BORCU SİLİNSİN

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, don afetinden etkilenen çiftçileri ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, don felaketinin büyük bir tahribat yarattığını ifade etti. Gürer, "Üreticilerin borçlarının en az üç yıl ertelenmesi ve faizlerin silinmesi gerekiyor" diyerek, bu sorunun geleceğe de yansıyacağına dikkat çekti. Bölgede, elma, kiraz ve ceviz bahçeleri gibi ürünlerin ciddi şekilde zarar gördüğü belirtiliyor.

Çiftçinin borcu silinecek mi? Bazı ürünlerde yüzde 100 kayıp

BAZI ÜRÜNLERDE YÜZDE 100 KAYIP


Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şanlıurfa'daki tarım alanlarında yaptığı saha incelemelerinin ardından, "Ne arpa, ne buğday, ne de mercimek kaldı. Tarlalar yanmış gibi görünüyor, verim tamamen yok olmuş durumda" ifadeleriyle bölgedeki korkunç tabloyu açıkladı. Bayraktar, özellikle buğday, arpa ve mercimek tarlalarında yüzde 100 oranında ürün kaybı yaşandığını duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcısını üzdü! Son 6 ayın en kötü seviyesi
Altın için son fırsat! İslam Memiş altın almak için bekleyenleri uyardı!
ETİKETLER
#toprak mahsulleri ofisi
#Zirai Don
#Zirai Don
#yağış eksikliği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.