Ekonomi
Çikolata devi iflas koruması istedi

Dünyaca ünlü çikolata zinciri Max Brenner, New York’ta borçlarını yeniden yapılandırmak için iflas koruma başvurusu yaptı. Şirket, kapılarını kapatmadan faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Çikolata devi iflas koruması istedi
'Willy Wonka esintili' konseptiyle bilinen Max Brenner, ’taki operasyonları için iflas koruma talebinde bulundu. Ama bu bir kepenk indirme kararı değil; şirket borçlarını yeniden düzenleyerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Çikolata devi iflas koruması istedi

Willy Wonka konseptli Max Brenner, New York operasyonları için iflas koruma talebinde bulundu; bu bir kapanma değil, borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerine devam etme amacı taşıyor.
Max Brenner, New York'taki operasyonları için iflas koruma başvurusunda bulundu.
Bu karar, şirketin kapanması anlamına gelmiyor; borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerine devam edecek.
New York'taki restoranlar ve Union Square'deki amiral mağaza hizmet vermeye devam edecek.
Başvuru, New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi'ne yapıldı.
Uzmanlar, değişen tüketici alışkanlıkları ve artan ekonomik baskıların premium segment markalarını zorladığını belirtiyor.
MAHKEMEYE BAŞVURU YAPILDI

Başvuru, New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne sunuldu. Bu süreç, şirketin faaliyetlerini durdurmadan alacaklılarla masaya oturmasına ve yeni bir ödeme takvimi oluşturmasına imkân tanıyor. Yani restoranlar açık kalacak, akmaya devam edecek.

Firmanın Union Square’deki amiral mağazası da hizmet vermeyi sürdürüyor. Markanın İstanbul Havalimanı’nda bir şubesi bulunması, sürecin Türkiye’deki müşteriler tarafından da yakından takip edilmesine neden oldu.

Çikolata devi iflas koruması istedi

YÜKSEK FİYAT SEGMENTİ ZORLANIYOR

Uzmanlara göre tablo aslında sürpriz değil. Değişen tüketici alışkanlıkları ve artan ekonomik baskılar, özellikle premium segmentte yer alan markaları köşeye sıkıştırıyor. Bankrate analisti Ted Rossman, yükselen enflasyon ve faiz oranlarının hane halkı bütçelerini ciddi biçimde zorladığını söylüyor.

Kredi kartı borçları tarihi seviyelere ulaşmış durumda. İnsanlar artık harcamalarını daha dikkatli yapıyor. Eğlence, seyahat ve masraflarında frene basılıyor. Hal böyle olunca, yüksek fiyatlı konsept markalar doğrudan etkileniyor.

