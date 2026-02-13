Çikolata devi iflas koruması istedi

Kategoriler
'Willy Wonka esintili' konseptiyle bilinen Max Brenner, New York’taki operasyonları için iflas koruma talebinde bulundu. Ama bu bir kepenk indirme kararı değil; şirket borçlarını yeniden düzenleyerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Başvuru, New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne sunuldu. Bu süreç, şirketin faaliyetlerini durdurmadan alacaklılarla masaya oturmasına ve yeni bir ödeme takvimi oluşturmasına imkân tanıyor. Yani restoranlar açık kalacak, çikolata akmaya devam edecek.
Firmanın Union Square’deki amiral mağazası da hizmet vermeyi sürdürüyor. Markanın İstanbul Havalimanı’nda bir şubesi bulunması, sürecin Türkiye’deki müşteriler tarafından da yakından takip edilmesine neden oldu.
Uzmanlara göre tablo aslında sürpriz değil. Değişen tüketici alışkanlıkları ve artan ekonomik baskılar, özellikle premium segmentte yer alan markaları köşeye sıkıştırıyor. Bankrate analisti Ted Rossman, yükselen enflasyon ve faiz oranlarının hane halkı bütçelerini ciddi biçimde zorladığını söylüyor.
Kredi kartı borçları tarihi seviyelere ulaşmış durumda. İnsanlar artık harcamalarını daha dikkatli yapıyor. Eğlence, seyahat ve restoran masraflarında frene basılıyor. Hal böyle olunca, yüksek fiyatlı konsept markalar doğrudan etkileniyor.