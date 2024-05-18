"Çılgınca tüketim yapıldı, kredi kartlarına sınırlama getirilmeli"

18 May 2024 10:42 - Güncelleme : 18 May 2024 10:49

Borsa, altın ve döviz için yatırımcı harekete geçti, en çok kazandıran belli oldu

Borsa, altın ve döviz için yatırımcı harekete geçti, en çok kazandıran belli oldu

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Türkiye’nin en büyük sorularından birinin enflasyon olduğunu söyleyerek tüketimin yavaşlaması için kredi kartlarına sınırlama getirilmesi gerektiğini savundu.

KREDİ KARTLARINDA 3 KAT ARTIŞ

Garanti BBVA'nın "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" buluşmasının beşincisine katılan Başbuğ Adanalı iş insanlarının ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bağtuğ, geçen yıl krediler yüzde 50 artarken, kredi kartlarında bunun üç katına varan artışlar olduğuna da değindi. Kredi kartı faizlerinin çok düşük kaldığını ve herkesin bu kanala yüklendiğini söyledi.

ÇILGINCA BİR TÜKETİM YAPILDI

Bu yıl ise 2023'e göre büyüme hızının yavaşladığını ancak yine de kredi kartlarıyla alakalı büyümenin önüne geçecek bir şeylerin yapılması gerektiğini belirten Baştuğ şunları söyledi:

"Geçen yılın büyümesi tüketimden geldi. Çılgınca bir tüketim yapıldı. Bunun baskılanması, düşmesi lazım. Ülke olarak tüketimle ilgili olarak sakinleşmemiz lazım, daha az tüketmemiz ve büyümeyi başka kaynaklardan elde etmemiz lazım.”

KREDİ KARTLARINA KSIITLAMA GETİRİLMELİ

Parasal sıkılaşma politikaları gereği bireysel kredilerde bankaların yüzde 2 büyüme sınırı olduğunu hatırlatan Baştuğ şöyle konuştu:

“Bankalar bireysel kredilerde bu sınırı aşmaları halinde ciddi cezalar ödüyorlar, bu nedenle de aşmamaya özen gösteriyorlar. Bu yıl kredi talebi artsa bile yükselmiş faizle bu baskılanacaktır bireysel taraf için. Tüzel taraf için de benzer bir dünya var, orada da belli sınırlar var.

Ortalama enflasyonun yüzde 54-55 seviyesinde biteceğini düşünürsek onun çok altında bir kredi büyümesiyle yılı tamamlarız diye düşünüyorum. Buradan herkes nasibini alacak. Ama hâlâ kredi kartlarıyla alakalı büyümenin önüne geçecek bir şeylerin yapılması gerektiği düşünüyor ve bekliyoruz.”