Çin altına yüklendi! Merkez Bankası'ndan 23 tonluk dev alım

ÇİN MERKEZ BANKASI 23 AYDIR DURMADAN ALTIN ALIYOR

Raporda en dikkat çeken gelişme, Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarında hız kesmemesi oldu. Eylül ayında yapılan 23 tonluk alımla birlikte Çin'in resmi altın rezervleri 2 bin 410 tona çıktı. Altının ülkenin toplam rezervleri içindeki payı ise yüzde 8,5'e ulaştı.

Çin'in toplam rezervleri aynı dönemde, ağırlıklı olarak döviz varlıklarındaki gerilemenin etkisiyle yüzde 2 azalarak 3,8 trilyon dolara indi. Merkez Bankası'nın kesintisiz altın alım süresi eylülde 23 aya ulaşırken, üçüncü çeyrekteki 63 tonluk alım 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü üç aylık performans olarak kayıtlara geçti.

Çin Merkez Bankası yılbaşından bu yana rezervlerine 103 ton altın ekledi. Bu miktarla Çin, dünya genelinde en fazla altın satın alan merkez bankaları arasında yer aldı.