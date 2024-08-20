Çin beklentilere paralel karar verdi! Referans kredi faiz oranlarını sabit tuttu

20 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:38

ABD ve Çin arasında kripto para yarışı! Dünyada en fazla Bitcoin sahibi ülke belli oldu

ABD ve Çin arasında kripto para yarışı! Dünyada en fazla Bitcoin sahibi ülke belli oldu

Çin Halk Bankası Salı günü piyasa tahminleriyle uyumlu olarak referans kredi faiz oranlarını değiştirmedi. Çin'in piyasa bazlı referans borç verme faiz oranı olan bir yıllık kredi ana faiz oranı (LPR), Salı günü bir önceki aya göre değişiklik göstermeyerek yüzde 3,35 olarak gerçekleşti.

Şirket ve hanehalkı kredilerinde kullanılan orta vadeli kredi imkânı olan bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) yüzde 3,35 seviyesinde kalırken, ipotekler için sabit faiz oranı olan beş yıllık LPR ise yüzde 3,85 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

ÇİN'İN KREDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞMEDİ

Çin, Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde kısa ve uzun vadeli faiz oranlarını 10 baz puan düşürdü.

Aylık olarak açıklanan veriler, bankalar için bir fiyat referans oranı olup, esas olarak orta vadeli borç verme imkânı (MLF) oranını ifade eden Çin Halk Bankası'nın (PBOC) açık piyasa işlemleri oranlarına dayanıyor.

Çin Merkez Bankası (PBOC), ikinci çeyrek para politikası raporunda, faiz oranının piyasalaştırılmasının ardından MLF faiz oranının LPR'ye göre referans fonksiyonunun azaldığını belirtti.

15 Temmuz'da Çin'in MLF oranı değişmeden kaldı. 22 Temmuz'da merkez bankası, temel kısa vadeli politika oranı olan yedi günlük ters repo faiz oranını %1,8'den %1,7'ye düşürdü. Aynı gün Çin hem bir yıllık hem de beş yıllık LPR'yi düşürdü.

Uzmanlar, merkez bankasının geçen ayki operasyonlarının LPR reformunun yönünü göstermiş olabileceğini söylüyor.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, Haziran ayında Şanghay'da düzenlenen Lujiazui Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Gelecekte, merkez bankasının kısa vadeli operasyonel faiz oranının açıkça temel politika faiz oranı olarak belirlenmesi düşünülebilir" dedi.

Yedi günlük ters repo işlem oranı esasen bu işlevi üstlenmiş oldu.

Pan, diğer terimlerdeki para politikası araçlarının faiz oranlarının politika faiz oranı özelliklerinden arındırılabileceğini belirtti.