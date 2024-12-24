Çin büyük hazırlığa başladı: 411 milyar dolarlık tarihi hamle

24 Aralık 2024 11:24 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:25

Çin, ekonomiyi canlandırmak için 3 trilyon yuan değerinde özel hazine bonosu satmayı planlıyor. Tüketim teşviklerinden ileri teknoloji yatırımlarına kadar geniş bir alanda kullanılacak bu fon, tarihin en büyük ekonomik destek hamlesi olacak.

Çin​ hükümeti, yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için 2025 yılında 3 trilyon yuan (yaklaşık 411 milyar dolar) değerinde özel hazine bonosu satışı yapmayı planlıyor. Reuters'ın aktardığına göre, bu adımla hem tüketim​ teşvikleri artırılacak hem de iş dünyası ve ileri teknoloji yatırımları desteklenecek.

HEDEF: EKONOMİYİ GÜÇLENDİRMEK

Toplanacak fonların büyük bir kısmı tüketim desteklerine, iş yerlerindeki eskiyen ekipmanların yenilenmesine ve büyük inşaat projelerine harcanacak. Ayrıca, elektrikli araçlar gibi ileri üretim sektörlerine de 1 trilyon yuanın üzerinde yatırım yapılması bekleniyor. Bu yatırımlar, Çin’in ekonomik büyümesini hızlandırmak için kritik adımlar olarak değerlendiriliyor.

Hükümetin bir diğer önceliği ise büyük devlet bankalarına sermaye takviyesi yapmak. Son yıllarda daralan kâr marjlarıyla mücadele eden bu bankalar, yeni kaynaklarla finansal güçlerini artıracak.

BÜTÇE AÇIĞINA DAHİL EDİLMEYECEK

Özel hazine bonoları, genelde salgın gibi özel durumlar için kullanılan ve genel bütçe açığına dahil edilmeyen araçlar. Ancak bu kez, planlanan 3 trilyon yuanlık satış miktarı, bugüne kadar satılan en yüksek özel bono miktarı olacak. Bu yıl satılan 1 trilyon yuanlık bononun üç katına çıkan bu rakam, Çin’in ekonomik destek konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

PİYASALAR TEPKİ VERDİ

Haberin ardından Çin borsalarında CSI 300 endeksi yüzde 1’e yakın artış gösterdi. Ancak, bu kazançlar günün ilerleyen saatlerinde kısmen geri verildi. Çin devlet tahvilleri ise değer kaybetti; 10 yıllık tahvil faizleri 1.72’ye yükseldi.

Societe Generale’den Michelle Lam, bu devasa büyüklükteki teşvik planını değerlendirerek, "Bu miktar, beklentilerin çok üzerinde. Hükümetin büyümeyi desteklemek için daha güçlü mali politikalar izlediğini net bir şekilde gösteriyor" dedi.

ÇİN’DEN YENİ DÖNEME HAZIRLIK

2024'te küresel ekonomide beklenen zorluklar ve dış ticaretteki baskılar, Çin’in büyüme politikalarını daha da önemli hale getiriyor. Özellikle, ABD'nin Çin’e karşı sert ekonomik önlemler alma ihtimali, Çin’i kendi iç talebini ve üretim gücünü artırmaya itiyor.