Çin devi Şanlıurfa'ya yatırım yapacak! Günde 40 bin adet üretip ABD'ye gönderecek

23 Aralık 2024 07:41 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 07:42

Termosan Çelik, Çinli yatırımcılarla Şanlıurfa’da dev bir yatırıma imza atıyor. Termomug Çelik ismiyle kurulacak fabrikayla Günde 40 bin adet termos üretim kapasitesi hedefleniyor. ABD'ye ihraç edilecek termoslar için ünlü Stanley firması ile de iş birliği hedefi var. İşte detaylar...

Koronavirüs pandemisi ile birlikte tedarik zincirindeki bozulmalar, üretimin merkezi olan Uzak Doğu'dan Türkiye'ye doğru bir yönelim başlattı. Otomotiv sektöründeki hareketliliğin ardından, bu kez Çinli termos üreticisi Avrupa’nın en büyük termos üreticisi Termosan Çelik ile iş birliği kararı aldı. Şanlıurfa'da ‘Termomug Çelik’ adıyla hayata geçecek ortaklık sayesinde 25 milyon dolarlık yatırım ile üretim kapasitesi artırılacak. Mehmet Nuri Yılmaz, 2016 yılında Şanlıurfa’da kurdukları Termosan Çelik'in, Türkiye'ye yeni bir üretim ve ihracat kalemi kazandırdığını, aynı zamanda çelik termos endüstrisini ilk defa Çin dışına çıkararak önemli bir adım attıklarını belirtti.

YENİ YATIRIM VE KÜRESEL HEDEFLER

Pandemi süreciyle birlikte yükselen "Made in Turkiye" algısıyla birlikte, Çin'e alternhatif üretici olarak Termosan Çelik'i dış piyasada öne çıkardığını belirten Yılmaz, "Bu sebeple 2022 yılında yıllık üretim kapasitemizi tam 4 katına çıkaracak ve esas olarak ihracata çalışacak olan yeni tesisimiz Termomug Çelik’i kurmak için proje çalışmalarımıza başladık. Bu sırada Çin’de hâlihazırda büyük bir kapasite ile termos üretimi yapan "Zhejiyang Yongheng HouseHold" yeni projemizde bizimle ortak olmak istediklerini söyledi. Biz de Çin ile rekabet ederek değil, güç birliği yaparak daha başarılı olacağımızı gördük ve teklifi kabul ettik" dedi.

2025 MAYIS'TA ÜRETİM BAŞLIYOR

Şu an Termomug Çelik adı altında 25 milyon dolar yatırımla 35 bin metrekare üzerinde günlük 40 bin adet termos üretimi yapacağımız bir tesis kurduklarını belirten Yılmaz "Endüstri 4.0’a uygun şekilde inşa edilen fabrikada 2025 yılı mayıs ayında üretime başlamayı planlıyoruz" ifadelerini kulandı.

STANLEY VE YETI İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yılmaz, ihracat oranlarını artırma hedefini vurgularken, yüzde 25 cirolarını ihracattan sağladıklarını, yeni yatırım ile bu oranı 2 yıl içinde yüzde 60'a çıkarmayı planladıklarını söyledi. Özellikle Amerika pazarına odaklandıklarını belirten Yılmaz, "Amerika 1,5 milyar dolarlık termos pazarıyla dünyanın en büyük alıcısı. Stanley ve Yeti gibi dev markalarla görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Ayrıca, kendi global markalarını oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti.