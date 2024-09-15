Çin ekonomisi ağustos ayında zayıfladı! Pekin azalan taleple boğuşuyor

15 Eylül 2024 10:53 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 11:00

Çin ekonomisi ağustos ayında zayıfladı. Pekin'in talebi canlandırmak için harcamaları artırma baskısıyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte endüstriyel faaliyetlerdeki ve gayrimenkul fiyatlarındaki yavaşlama devam etti.

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Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü yayınladığı veriler, Çin'de bu ay temmuz ayına kıyasla sanayi üretimi, perakende satışlar ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyetlerin zayıfladığını gösterdi. Büronun baş ekonomisti Liu Aihua, düzenlediği basın toplantısında, "Dış çevredeki değişikliklerden kaynaklanan olumsuz etkilerin arttığını bilmeliyiz" dedi.

ÇİN EKONOMİSİNDE TEHLİKE ÇANLARI

Çin, COVID sonrası zayıf tüketici talebi, devam eden deflasyonist baskılar ve fabrika faaliyetlerinde daralma gibi gerileyen bir ekonomiyle boğuşuyor.

Çin liderleri, pandemi sırasında duraklayan ve umulandan daha yavaş büyüyen ekonomiyi canlandırmak için üretime yatırımı artırdı. Pekin ayrıca ekonomik büyümeyi artırmak için geniş çaplı teşvik önlemlerini uygulama konusunda artan baskıyla da baş etmek zorunda.

Büronun açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi ağustosta bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarken, temmuzdaki yüzde 5,1'lik büyümeye göre geriledi. Perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarken, geçen ayki yüzde 2,7'lik artışa göre daha yavaş büyüdü. Ocak-Ağustos döneminde sabit kıymet yatırımları %3,4 artarken, ilk yedi ayda bu oran %3,6 oldu.

GAYRİMENKULE YAPILAN YATIRIMLAR AZALDI

Gayrimenkule yapılan yatırımlar ise ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azaldı. Cumartesi günü açıklanan rakamlar, Ağustos ayına ait ticaret verilerinde ithalatın bir yıl öncesine göre sadece %0,5 arttığını göstermesinden sonra geldi.

Pazartesi günü yayınlanan verilere göre tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında %0,6 artarak tahminleri kaçırdı. Yetkililer, daha yüksek TÜFE'yi kötü hava koşulları nedeniyle gıda fiyatlarındaki artışa bağladı. Ancak gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, Ağustos ayında sadece yüzde 0,3 artarak son üç yılın en yavaş artışını kaydetti.