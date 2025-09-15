Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Çin ekonomisinde gerileme sinyalleri

ABD'nin başlattığı tarife artışlarının yarattığı belirsizliğin etkilerini hisseden Çin ekonomisinde önceki aylarda üretim, tüketim ve yatırımlarda görülen ivme kaybı, ağustos ayında da devam etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin ekonomisinde gerileme sinyalleri
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 10:08

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ağustos 2025 dönemi , perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı. Ağustosta sanayi üretimi yüzde 5,2, perakende satışlar yüzde 3,4 artarken sabit sermaye yatırımları, ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış kaydetti. Üretim, tüketim ve yatırımların ivmesi, önceki aylara kıyasla azalmayı sürdürürken ekonomide tarife belirsizliğinin etkileri hissedilmeye devam edildi.

Çin ekonomisinde gerileme sinyalleri

HEM ÜRETİM HEM DE TÜKETİMDE DÜŞÜŞ

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,81 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı. Sanayi üretimindeki artış, temmuzdaki yüzde 5,7'lik artışın gerisinde kaldı.

Çin ekonomisinde gerileme sinyalleri

Sanayi üretimi, ocak ve şubat aylarında yüzde 5,9, martta yüzde 7,7, nisanda yüzde 6,1, mayısta 5,8, haziranda 6,8 ve temmuzda yüzde 5,7 artış kaydetmişti. Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise ağustosta yüzde 3,4 artarken temmuzdaki yüzde 3,7'lik artışın gerisine düştü. Perakende satışlar, ocak ve şubat aylarında yüzde 4, martta yüzde 5,9, nisanda yüzde 5,1, mayısta 6,4, haziranda 4,8 ve temmuzda 3,7 artmıştı.

hükümetinin, tarife artışlarıyla engellenen dış talebi dengelemek amacıyla iç talebi canlandırmak için uyguladığı teşvik politikalarının etkisinin azaldığı gözleniyor. Önceki aylarda merkezi hükümet ve yerel hükümetlerin tüketici ürünleri için uyguladığı takas teşvik programlarının etkisiyle perakende satışlarda belirli bir artış ivmesi yakalanmıştı.

Çin ekonomisinde gerileme sinyalleri

SERMAYE YATIRIMLARI AZALDI

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 8 ayda yıllık yüzde 0,5 artarken ilk 7 aydaki yüzde 1,6'lık artışın gerisinde kaldı. Sabit sermaye yatırımlarındaki düşüşte gayrimenkul sektöründe son 3 yıldır süregelen gerilemenin etkisi görüldü. İlk 8 ayda yüzde 12,9 düşüş kaydeden gayrimenkul yatırımları, ilk 7 aydaki yüzde 12'lik düşüşten daha hızlı geriledi.

Yeni konut satışları, yüzölçümü bazında, ilk 8 ayda yüzde 4,7 azalırken ilk 7 aydaki yüzde 4'lük düşüşten daha hızlı ivme kaybetti. Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımları ilk 7 ayda yüzde 4,2 arttı.

Çin ekonomisinde gerileme sinyalleri

Bu dönemde imalat yatırımları yüzde 5,1, altyapı yatırımları ise yüzde 2 yükseldi. Ülkede temmuzda yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, ağustos sonu itibarıyla yüzde 5,3'e yükseldi. İşsizlik oranı, ocakta yüzde 5,2, şubatta 5,4, martta 5,2, nisanda 5,1, mayıs ve haziranda 5, temmuzda ise 5,2 kaydedilmişti.

ETİKETLER
#Ekonomi
#çin
#yatırım
#perakende satışları
#sanayi üretimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.