Çin ve Norveç gibi İngiltere de faize dokunmadı! İsviçre Merkez Bankası faiz indirdi

20 Haziran 2024 15:00 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:02

İngiltere Merkez Bankası (BoE), İsviçre Merkez Bankası (SNB) ve Çin Merkez Bankası faiz kararlarını açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası ve Çin faizi sabit tutarken İsviçre Merkez Bankası faiz indirdi.

BOE FAİZİ SABİT TUTTU

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25’te bıraktı.

Para Politikası Kurulu'nun 7 üyesi faizin sabit kalması yönünde karar verdi. İki üye ise faiz indiriminden yana oy kullandı.

BoE açıklamasında, iş gücü piyasasının gevşediği ancak hala sıkı olduğun altını çizdi.

Hizmet enflasyonu ve temel mallarda zayıflama konusunda iyi haberler geleceğini ifade etti.

ÇİN DE FAİZDE DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Çin Merkez Bankası'nın bu hafta başında politika faizini sabit tutacağını açıklamıştı.

Çin Merkez Bankası, bu kapsamda ülkede gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişiklik yapmadı.

1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,45, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,95'te sabit bırakıldı.

Çin'de LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevi görüyor.

NORVEÇ FAİZİ SABİT BIRAKTI

Norveç Merkez Bankası da gösterge mevduat faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,5 seviyesinde sabit bıraktı. Norges Başkanı Ida Wolden Bache, politika faizinin kademeli olarak düşürülmeden önce yıl sonuna kadar yüzde 4,5 seviyesinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

İSVİÇRE MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRDÜ

İsviçre Merkez Bankası ise faiz indirimlerine devam etti.

SNB, son 3 aydaki ikinci faiz indirimini yaptı.

Politika faizi 0,25 baz düşürülerek yüzde 1,25’e çekildi.

SNB'nin bugünkü faiz indirimi, bankanın 9 yıl aradan sonra mart ayında yaptığı ilk faiz indiriminin ardından ikinci indirim olarak geldi.