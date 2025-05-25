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 | Suat Vilgen

Çin malı ürünlerde alarm! Soruşturma başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, yerli üreticilerin zarar gördüğü gerekçesiyle Çin menşeli bazı ürünler için damping soruşturması başlattı. Soruşturma, bağlantı kutuları, sodyum glukonat ve güneş panellerinde kullanılan alüminyum çerçeveleri kapsıyor.

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Çin malı ürünlerde alarm! Soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 09:33

Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik yeni bir adım attı. Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Çin’den ithal edilen bazı ürünler için damping soruşturması başlatıldı.

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YERLİ FİRMALARA ZARAR VERİYOR

Yerli üretici firmaların başvurusu üzerine yapılan ön inceleme sonucunda, bağlantı kutuları, sodyum glukonat ve fotovoltaik panellerde kullanılan alüminyum çerçevelerle ilgili yeterli bilgi ve belgeye ulaşıldı. İnceleme, bu ürünlerin dampingli fiyatlarla Türkiye’ye ithal edildiği ve yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı yönünde bulgular içeriyor.

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DAMPİNG SORUŞTURMASI

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, elde edilen veriler ışığında bu ürünler için damping soruşturması açılmasına karar verdi. Soruşturma süreci, yerli üreticilerin korunması ve adil rekabet koşullarının sağlanması amacıyla yürütülecek.

Sıkça Sorulan Sorular

ÇİN'DEN GELEN ÜRÜNLERE GÜMRÜK VERGİSİ NE KADAR?
Türkiye'de yurt dışından ve Çin'den gelen ürünlerin gümrük vergisi 2024 oranları, ortalama %5 ile %30 arasında değişebilir.
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ithalat
#ithalat
#çin malı
#Ekonomi
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