Çin menşeli ürünlere Ticaret Bakanlığı sınır getirdi! Yerli üretime öncelik

15 May 2024 09:09 - Güncelleme : 15 May 2024 09:40

Resmi Gazete'de yayınlanan bildirimde Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, yürürlüğe girdi. Tebliğde özellikle yerli üretimi ön plana almak için Çin menşeli ürünler rafa kaldırıldı. En dikkat çeken ise elektrikli duvar saatleri oldu.

ÇİN MENŞELİ ÜRÜNLERE TİCARET BAKANLIĞI SINIR GETİRDİ!

Bazı yerli üreticilerin söz konusu ürüne yönelik başvurularına istinaden yapılan inceleme sonuçlandı. İnceleme sonucunda, yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu anlaşıldığından, Çin menşeli "elektrikle çalışan duvar saatleri"ne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Raftan kaldırılan Çin menşeli ürünler 400 lira ve 2 bin TL arası fiyatlarla satılıyor. Bu ürünlerin yanı sıra bakanlık daha birçok ithal ürünün raflardan kaldırılıp yerli ürünlerin ekleneceğini belirtti.