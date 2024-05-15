Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

15 May 2024 09:31 - Güncelleme : 15 May 2024 09:32

Çin Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. Banka, Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerine uygun olarak Çarşamba günü orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) temel politika faiz oranını değiştirmedi.

KARAR BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA

Çin Halk Bankası (PBOC), bazı finansal kuruluşlara verilen 125 milyar yuan (17,28 milyar dolar) tutarındaki bir yıllık MLF kredi oranını önceki operasyona göre yüzde 2,50 seviyesinde sabit tuttuğunu söyledi.

Ekonomistlerin yüzde 84'ü Çin Merkez Bankası'nın MLF faiz oranını değiştirmemesini bekliyordu.