Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

26 Ağustos 2024 16:47 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:56

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Çin Merkez Bankası, temmuz ayında faizlerde 20 baz puan indirim yaptı. Bu açıklanan faiz kararının ardından PBoC temmuzdaki 20 baz puanlık indirimin ardından bu ay politika faizini sabit tuttu.

BANKACILIK SİSTEMİNDE NET ÇIKIŞ

Bankadan yapılan açıklamada politika faizi işlevi gören 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranının yüzde 2,3'te sabit tutulacağı ifade edildi. Çin Merkez Bankası, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yüzde 2,3 faizle 300 milyar yuan (42,2 milyar dolar) nakit aktardı.

Buna rağmen daha önce verilen 401 milyar yuan (56,3 milyar dolar) kredinin vadesi 15 Ağustos'ta dolduğundan bankacılık sisteminden 101 milyar yuan (14,1 milyar dolar) net nakit çıkışı oldu.

TEMMUZDA İNDİRİME GİTTİ

PBoC, temmuz ayında aldığı faiz kararında politika faizini yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e çekti. Analistler, PBoC'nin, daralan kredi hacmine rağmen devlet tahvillerine aşırı talebi önlemek için çalışmalar yürüttüğünü ifade ettiler. Ülke, ihtiyatlı para politikasını sürdürüyor.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.