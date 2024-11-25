Çin Merkez Bankası ikinci ayda da politika faizine dokunmadı

25 Kasım 2024 13:54 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:56

Çin Merkez Bankası (PBoC) ana politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizini de değiştirmedi. Çin Merkez Bankası, yetkililerin parasal teşviki artırma konusunda sabırlı davranması nedeniyle, Eylül ayındaki son indiriminin ardından politika kredi faiz oranına dokunmadı.

Çin Halk Bankası, Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre bir yıllık orta vadeli borç verme olanağının faiz oranını yüzde 2'de sabit tuttu. Çin Merkez Bankası​, aylık operasyonda araç üzerinden 900 milyar yuan (124 milyar dolar) tutarında politika kredisi sundu ve 1,45 trilyon yuan vadesi dolduktan sonra Kasım ayında net 550 milyar yuanlık bir çekim gerçekleşti.

ÇİN POLİTİKA KREDİ FAİZ ORANINI SABİT TUTTU

Çin ayrıca piyasa borçlanma maliyetlerini daha etkili bir şekilde etkilemek için politika oranı çerçevesini de yeniliyor. Bunu yapmak için, MLF'nin rolünü küçümserken, yedi günlük ters repo anlaşmalarındaki faiz oranını temel çapa olarak kullanıyor.

125 MİLYAR ABD DOLARI POMPALADI

Çin Merkez Bankası, ülkenin bankacılık sisteminde makul ve yeterli likiditeyi sağlamak amacıyla pazartesi günü 900 milyar yuan (yaklaşık 125,14 milyar ABD doları) tutarında orta vadeli borç verme işlemi gerçekleştirdi.

Çin Halk Bankası'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MLF operasyonunda bir yıl vade ve geçen ay gerçekleştirilen önceki operasyondaki orandan farklı olmayan yüzde 2 faiz oranı​ uygulanıyor.

Son operasyon sonrasında MLF bakiyesi 6,239 trilyon yuana ulaştı.

Yaklaşık 1,45 trilyon yuan MLF fonu bu ay vadesi dolacak. Merkez bankası Ekim ayında 500 milyar yuan tutarında doğrudan ters repo gerçekleştirdi, bu da orta vadeli likiditenin bir miktarını önceden serbest bırakmaya eşdeğerdi.

Analistler, şu anda piyasadaki uzun vadeli likiditenin nispeten bol olduğunu belirtti.