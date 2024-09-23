Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi! Piyasaya likidite enjekte etti

23 Eylül 2024 11:30 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:32

Çin Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırma çabalarını sürdürürken kısa vadeli politika faizini düşürdü ve finansal sisteme daha fazla likidite pompaladı. Çin Merkez Bankası, bankacılık sistemine 234,6 milyar yuan enjekte ederek aylar sonra ilk kez 14 günlük nakit akışı sağladı.

Çin, kısa vadeli politika faiz oranlarından birini düşürdüğü sırada üç üst düzey finans düzenleyicisiyle ekonomi hakkında nadir bir brifing düzenlemeyi planladığını duyurdu; bu durum, yetkililerin büyümeyi canlandırmak için çabaları artırmaya hazırlandıkları yönündeki spekülasyonları körükledi.

ÇİN MERKEZ BANKASI​ NAKİT ENJEKTE ETTİ

Çin Merkez Bankası, pazartesi günü bankacılık sistemine aylar sonra ilk kez 14 günlük nakit sağladı ve bunu daha düşük bir faiz oranıyla yaptı. Bu hamle parasal koşulları daha da gevşetme niyetinin bir işareti olarak gösterildi. Çin Halk Bankası (PBOC), açık piyasa işlemleri yoluyla bankacılık sistemine 234,6 milyar yuan (33,29 milyar dolar) enjekte ederek, "bankacılık sisteminde çeyrek sonu likiditesini makul bir seviyede tutmak" istediğini söyledi.

Pazartesi günkü enjeksiyon, 1 Ekim'de başlayacak olan Çin Ulusal Gün tatilinin öncesinde geldi ve faiz oranlarındaki indirim, 14 günlük repo faiz oranını Temmuz ayında düşürülen daha kısa vadeli 7 günlük repo faiz oranıyla uyumlu hale getirdi.

ÜÇ ÜST DÜZEY FİNANS DÜZENLEYİCİSİYLE BRİFİNG

Yetkililer Pazartesi günü (23 Eylül) merkez bankası valisi Pan Gongsheng'in ertesi gün iki yetkiliyle birlikte ekonomik kalkınmaya yönelik mali destek konusunda bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Dakikalar sonra Çin Halk Bankası (PBOC), Temmuz ayında başlatılan indirimlerin bir parçası olarak 14 günlük ters repo oranını düşürdü.

Tüm bu adımlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta faiz indirimlerine başlamasının ardından Çin Halk Bankası'nın (PBOC) faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Çin merkez bankası da yakın zamanda ek politikalar hazırladığının sinyalini verdi. Ağustos ayındaki bir dizi hayal kırıklığı oluşturan veri, Çin'in daha fazla destek olmadan yaklaşık %5'lik yıllık büyüme hedefini kaçırabileceği endişelerini artırdı.

DEVLET TAHVİLLERİ GERİLEDİ

Çin'in 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi bir baz puan düşerek %2,03'lük yeni bir düşük seviyeye geriledi, bu da tüccarların daha fazla parasal teşviki fiyatlandırdığının bir işareti. Döviz piyasasında, PBOC yuan için günlük referans kurunu ABD doları başına 7,0531'e yükselterek önemli yedi seviyesini görünür hale getirdi.

Pinpoint Asset Management Başkanı ve Başekonomisti Zhiwei Zhang, pazartesi günkü düşüşün, yedi günlük faiz oranında Temmuz ayında yapılan 10 baz puanlık (bp) indirimle telafi edildiğini, ancak tedbirlerin gevşetilmesinin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.