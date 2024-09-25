Çin orta vadeli kredi faiz oranını düşürdü! Para stratejisi değişiyor

25 Eylül 2024 12:08 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 12:09

Çin Merkez Bankası, bir gün önce açıklanan ve çökmekte olan ekonomiyi desteklemek için alınan geniş kapsamlı politika gevşetme önlemleriyle uyumlu bir hamleyle, çarşamba günü bankalara verdiği orta vadeli kredilerin maliyetini düşürdü.

Çin sıkıntılı ekonomiyi canlandırmak için harekete geçti! Yılların en cesur teşviki uygulamaya kondu

Çin sıkıntılı ekonomiyi canlandırmak için harekete geçti! Yılların en cesur teşviki uygulamaya kondu

Çin Halk Bankası (PBOC), bazı finans kuruluşlarına sağlanan 300 milyar yuan (42,66 milyar dolar) tutarındaki bir yıllık orta vadeli kredi​ imkânı (MLF) faiz oranını yüzde 2,30'dan yüzde 2,00'a düşürdüğünü duyurdu.

ÇN MERKEZ BANKASINDAN BEKLENEN HAMLE

Merkez bankasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Çarşamba günkü operasyonda teklif oranlarının yüzde 1,90 ile yüzde 2,30 arasında değiştiği ve MLF kredilerinin toplam bakiyesinin şu anda 6,878 trilyon yuana ulaştığı belirtildi.

MLF'nin 591 milyar yuan tutarındaki kredi paketi bu ay sona erdi.

Salı günü Pekin​, ekonomiyi deflasyonist durgunluktan çıkarıp hükümetin büyüme hedefine doğru yönlendirmek amacıyla pandemiden bu yana en büyük teşvik paketini açıkladı.

Resmi gazetede, MLF ihale sonucunun açık piyasa işlemlerinden önce ve ayrı olarak açıklandığı belirtilirken, bunun artık ana politika faizi olarak kullanılan yedi günlük ters repo faiz oranından farklı olduğu vurgulandı.

Gazete, bu hamlenin "MLF'nin orta ve uzun vadeli bir likidite aracı konumuna geri dönmesine olanak sağladığını" belirtti. MLF'nin 591 milyar yuan tutarındaki kredi paketi bu ay sona erdi.

PEKİN HAREKETE GEÇTİ

Salı günü Pekin, ekonomiyi deflasyonist durgunluktan çıkarıp hükümetin büyüme hedefine doğru yönlendirmek amacıyla pandemiden bu yana en büyük teşvik paketini açıkladı.

Özellikle planlanan rezerv gerekliliği oranı (RRR) indirimi göz önünde bulundurulduğunda, kısmi devretme sürpriz olmadı.

Ayrıca aynı gün Çin Merkez Bankası, 14 günlük ters repo yoluyla 196,5 milyar yuan daha enjekte etti ve faiz oranını önceki işlemdeki yüzde 1,85 seviyesinde sabit bıraktı.