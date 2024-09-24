Çin sıkıntılı ekonomiyi canlandırmak için harekete geçti! Yılların en cesur teşviki uygulamaya kondu

24 Eylül 2024 13:19 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 13:20

Çin Merkez Bankası, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana en güçlü ekonomik teşvik önlemlerini açıklayarak, uzun süredir devam eden emlak krizi ve güçlü dezenflasyonist baskılarla boğuşan ekonomiyi canlandırmanın zorluğunu vurguladı. Bir dizi politika destek önlemi duyuran Çin Halk Bankası'na rağmen bazı uzmanlar bunların yeterli olmayabileceğinden endişe ediyor.

Çin Merkez Bankası, yılların en cesur önlemlerini açıkladı. Ancak analistler, bunların zayıflayan ekonomiye yardımcı olmak için yeterli olmayabileceğinden endişeli. Çin, liderlerin uzun süredir devam eden emlak sektörü borç krizi , devam eden deflasyonist baskı ve yüksek genç işsizliğiyle boğuştuğu bir dönemde, sıkıntıdaki ekonomisini canlandırmayı amaçlayan yılların en cesur önlemlerinden bazılarını Salı günü açıkladı.

ÇİN TEŞVİK PAKETİNİ DEVREYE SOKTU

Çin'in ekonomik büyümesi son aylarda yavaşladı; emlak sektöründeki uzun süreli yavaşlama tüketici güvenini olumsuz etkiledi ve harcamaları kısıtladı.

Politika yapıcılar, konut krizinin dibe vuracağı umuduyla ihracata yöneldiler; ancak elektrikli araçlar, piller ve diğer malların güçlü sevkiyatları, zayıflayan iç ekonomiyi tam olarak telafi edemedi.

ÇİN SIKINTILARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

Merkez bankası referans faiz oranını düşürdü ve talebi artırmak için emlak ve hisse senedi piyasalarına destek verdiğini açıkladı. Çin Halk Bankası Salı günü düzenlediği nadir kamu bilgilendirme toplantısında, borsayı canlandırmak ve hisse geri alımlarını desteklemek için hükümetin sağladığı fonu ve sıkıntıdaki emlak sektörüne daha fazla desteği duyurdu.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) kısa vadeli yedi günlük ters repo faiz oranını, merkez bankasının ana politika faizi olan yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e düşüreceğini söyledi. Çin ayrıca ayrıca, borç verenlerin tutması gereken rezerv miktarı olan rezerv gereklilik oranını 0,5 puan düşüreceğini söylerken, bu yıl 0,25 ila 0,5 puanlık daha olası bir kesinti sinyali verdi. RRR kesintisinin bankacılık sistemine 1 trilyon RMB (142 milyar dolar ) likidite ekleyecek.

Çin Merkez Bankası ayrıca, merkez bankasının yerel hükümetlere ait işletmelerin satılmayan envanterlerini satın alabilmeleri için 300 milyar RMB'lik bir kaynağı kullanıma sunmasını öngören stok eritme programı için daha iyi şartlar sağlayacağını söyledi.

EKONOMİSTLER ENDİŞELİ

Ekonomistler ise haneler arasında kredi talebinin zayıf olması nedeniyle büyüme görünümünü iyileştirmek için muhtemelen daha doğrudan hükümet mali harcamalarına ihtiyaç duyulacağını söylüyor.

Önlem paketi, Çin'in Şanghay ve Shenzhen'de listelenen hisse senetlerinin CSI 300 endeksinin Salı günü yüzde 4,3 artmasını sağladı. Bu, Temmuz 2020'den bu yana en iyi günü olmasına rağmen, yıl başından bu yana yüzde 1 düşüşte kalmaya devam ediyor. Hong Kong'un Hang Seng endeksi, bölgede listelenen anakara Çin şirketlerinin liderliğinde yüzde 4 yükseldi.