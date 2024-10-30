Çin, Türkiye'den sonra hızını alamadı! Avrupa Birliği'ni de DTÖ'ye şikayet etti

30 Ekim 2024 11:20 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:25

Pekin, Çarşamba günü Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli otomobillere ağır gümrük vergileri uygulama kararıyla ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunduğunu duyurdu.

Çin​, AB​'nin Çin elektrikli araçlarına uyguladığı yeni vergiler​ nedeniyle DTÖ'ye şikayette bulundu. Çin, Çarşamba sabahı Brüksel'in kararını sert bir dille eleştirerek, tarifeleri "kabul etmediğini" ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) anlaşmazlık çözüm mekanizmasına şikayette bulunduğunu söyledi.

AB YÜZDE 35'E VARAN EK VERGİ AÇIKLAMIŞTI

Salı günü, AB'nin Çin devlet sübvansiyonlarının Avrupa otomobil üreticilerine zarar verdiğini tespit etmesinin ardından yüzde 35'e varan ek vergiler duyuruldu.

AB Ticaret Bakanı Valdis Dombrovskis Salı günü yaptığı açıklamada, "Kapsamlı bir soruşturmanın ardından bu orantılı ve hedefli önlemleri benimseyerek adil piyasa uygulamalarını ve Avrupa sanayi tabanını savunuyoruz" dedi.

Karar, Salı günü AB'nin resmi gazetesinde yayımlanmasının ardından yasalaştı ve vergiler Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girdi.

Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan yüzde 10'luk vergi geldi.

Bu kapsamda ülkenin en büyük elektrikli araç​ satıcılarından biri olan Çinli otomobil devi Geely, yüzde 18,8 oranında ek vergiyle karşı karşıya kalırken, SAIC yüzde 35,3 ile en yüksek vergiyle karşı karşıya kalacak.

ALMANYA VE MACARİSTAN KARŞI ÇIKTI

Bu adım, Almanya ve Macaristan'ın muhalefetiyle karşı karşıya kaldı. Pekin'in öfkesini kışkırtıp sert bir ticaret savaşı başlatmaktan korkan Almanya ve Macaristan karara mesafeli kaldı.

Almanya'nın önde gelen otomotiv sanayi birliği, tarifelerin "geniş kapsamlı bir ticaret çatışması" riskini artırdığı konusunda uyarıda bulunurken, Çinli bir ticaret grubu iki taraf arasında diyalog çağrısında bulunurken, kararı "siyasi amaçlı" olarak eleştirdi.

Ancak Alman otomotiv devi Volkswagen'in de aralarında bulunduğu Avrupa'nın büyük otomobil üreticileri, AB'nin yaklaşımını eleştirerek Brüksel'i sorunu görüşmeler yoluyla çözmeye çağırdı.

FRANSA KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Soruşturma açılmasını isteyen Fransa ise kararı memnuniyetle karşıladı. Fransa Maliye Bakanı Antoine Armand yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, otomotiv endüstrimizin her zamankinden daha fazla desteğimize ihtiyaç duyduğu bir zamanda, ticari çıkarlarımızı korumak ve savunmak için önemli bir karar alıyor." dedi.

AB İLE ÇİN ARASINDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Karşılıklı misilleme hareketleri AB ile Çin arasında devam ediyor. Tatmin edici bir anlaşmaya varılması halinde gümrük vergilerinin kaldırılabileceği belirtilse de her iki taraftaki yetkililer farklılıklar olduğunu ifade ediyor.

Çin'de otomobil üreticilerinin sübvansiyonları telafi etmek için araçları belirli bir maliyetten satmasını zorunlu kılacak ve vergileri ortadan kaldıracak asgari fiyatlar üzerinde tartışmalar yoğunlaştı.

Çin Ticaret Odası AB, Brüksel ve Pekin'i "asgari fiyatların belirlenmesine ilişkin görüşmeleri hızlandırmaya ve nihayetinde bu tarifeleri kaldırmaya" çağırdı.

AB şimdi Çin'in misillemesiyle karşı karşıya kalabilir; Pekin 8 Ekim'de Avrupa brendisine geçici gümrük vergileri uygulayacağını söylemişti.

Pekin Ticaret Bakanlığı, "Çin, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını sıkı bir şekilde korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" dedi.

SÜT VE DOMUZ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMA DA BAŞLATTILAR

Çin ile AB arasındaki ticaret gerginliği sadece elektrikli otomobillerle sınırlı değil. Pekin ayrıca Çin'e ithal edilen bazı süt ve domuz ürünlerine yönelik AB sübvansiyonlarına ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan Brüksel ayrıca Çin'in güneş panelleri ve rüzgar türbinlerine yönelik sübvansiyonlarını da araştırıyor.

AB, Çin'den gelen elektrikli otomobillere ağır vergiler uygulayan tek ülke değil. Kanada ve ABD de son aylarda Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 100 oranında çok daha yüksek gümrük vergileri uyguladı.

ÇİN TÜRKİYE'Yİ DE DTÖ'NE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Çin, 8 Ekim'de kendi ürettiği elektrikli araçlara yüzde 40 gümrük vergisi getiren Türkiye'yi de Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etmişti.