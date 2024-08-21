Çin ve Rusya'nın korkunç planı! Hedef Arktika: Buzun içinden ticaret yolu inşa edecekler

21 Ağustos 2024 15:37 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:59

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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, buzun içinden ticaret yolu inşa etmeyi planlıyor. Rusya ve Çin, dikkatlerini Arktika rotasına çevirerek kargo bağlantılarını yavaş yavaş ama istikrarlı bir şekilde genişletti. Vladimir Putin ve Şi Cinping, Arktika'dan konteyner taşımacılığı bağlantılarını güçlendirmek ve genişletmek amacıyla yeni bir "buz ipek yolu" kurmak için işbirliği hedefinde.

KUTUP İPEK YOLU PROJESİ İÇİN HEDEF ARKTİK

Arktika, Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan geniş bir bölge.

Adını Antik Yunancada “ayı” anlamına gelen arktos sözcüğünden alan bölge, toplam 27 milyon km²’lik bir alandan oluşuyor.

9 milyon km²’si kara, geri kalanı denizlerle çevrili Kuzey Kutup Dairesi'nin yüzlerce kilometre kuzeyinde yer alan bu bölge için Çin ve Rusya'nın ilginç planları var.

İki ülke de buranın bir gün önemli bir nakliye merkezi olacağını hayal ediyor.

İki otokrasi de bölgeyi küresel ısınmanın Sibirya kıyılarındaki buz dolu sulardaki etkisiyle mümkün olan Çin'den Avrupa'ya giden yeni ve daha hızlı bir deniz rotasının batı ucu olarak görüyor.

Ancak çoğu ülkenin politika belirleyicileri tarafından Ukrayna'da savaş devam ederken, bu hırs artık kulağa hayal ürünü geliyor.

Çin'in Rusya'ya verdiği destek, Batı'nın Asya gücünün "kutup ipek yolu" planlarına olan güvensizliğini körüklüyor. Ancak Çin'in Arktik'ten çekilmeye niyeti yok. Oradaki etkisini artırma ve bölgenin zengin doğal kaynaklarından yararlanma şansı hâlâ görüyor.

Gözlemciler, Çin'in bölgedeki artan çıkarlarının, Moskova ile Batı'nın güç rekabeti arasındaki çapraz ateşte kalmasına yol açabileceğini söylüyor. Aynı zamanda Rusya'nın bilimsel ve ekonomik ortaklıklar kurma isteği, Pekin'in Arktika'ya ilişkin hedefleriyle örtüşüyor.

RUSYA VE ÇİN'İN ÇIKARLARI ÖRTÜŞÜYOR

Rusya, Kuzeydoğu Geçidi'ni yaz boyunca açık tutmak için yıllardır çalışıyordu. Bu aynı amaçla Moskova, iklim değişikliğinin yanı sıra çabalarını destekleyecek bir müttefik daha bulmuş oldu.

Moskova, güzergaha daha fazla yatırım yapılmasının, Avrupa ile Uzak Doğu limanları arasındaki yolculuğun, Süveyş Kanalı üzerinden yapılan mevcut yolculuklara kıyasla daha kısa olmasını sağlayacağını umuyor.

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, yeni anlaşmayı, Moskova ile zaten gelişmekte olan ticaret bağlarını güçlendirme yönünde atılmış bir adım olarak memnuniyetle karşıladı.

YAPTIRIMLARIN YIPRATTIĞI RUSYA'YA ÇİN DESTEĞİ

İki ülke, 2022'de Ukrayna'nın işgalinin başlamasından bu yana daha da yakınlaştı.

Rusya'nın hammaddelere ve mallara erişimini engelleyen bir dizi uluslararası yaptırımın ortasında Pekin, Kremlin için önemli bir ekonomik ortak haline geldi.

Büyükelçi Zhang, "Çin, her zaman Arktika'nın barışçıl kalkınmasını ve Arktika nakliye rotalarının oluşturulmasını savundu" dedi.

Geçtiğimiz on yıl boyunca Çin ve Rusya liderleri Arktik nakliye rotalarının geliştirilmesine dikkat etmeye devam ettiler ve hükümetler Arktik iş birliğini keşfetmek için mekanizmalar kurdu.

Deniz-demir yolu intermodal taşımacılık bağlantıları ve Rusya ile Çin arasındaki gemi inşa alanındaki iş birliği, ikili ticareti, yatırımı ve teknolojik yeniliği etkili bir şekilde teşvik edecek ve 'Buz İpek Yolu'nun gelişimine yeni bir anlam kazandıracak.

Putin'in Mayıs ayında Çin'e yaptığı resmi ziyaret sırasında deniz yoluna erişimi güçlendirmeye yönelik koordineli bir çabanın sinyallerini verdi.