Çin’de durum kötü: Yarım trilyon dolar para yetmedi

17 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:53

Çin, zor durumda olan emlak sektörüne büyük bir mali destek sağlasa da bu adım yatırımcı ve ekonomistleri tatmin etmedi. Hükümetin açıkladığı teşvik paketleri, ekonomiyi canlandırmak için yetersiz bulundu. Çin'in emlak piyasasında yaşanan zayıflama, ülkenin ekonomik hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Çin​ Devlet Başkanı Xi Jinping​, yaz boyunca gelen kötü ekonomik verilerin ardından, yüzde 5 büyüme hedefinin tehlikeye girdiğini fark ederek, Eylül ayı sonunda büyük bir teşvik paketi açıklamaya karar verdi. Bu paket, daha çok para politikalarına odaklanmıştı. Ancak ekonomistler, Çin’in toplamda 10 trilyon yuan (yaklaşık 1,4 trilyon dolar) değerinde ek bir teşvik paketi açıklamasını bekliyordu. Ancak Perşembe günü yapılan basın toplantısında bu beklentiler karşılanmadı.

TEŞVİK PAKETİ YETERSİZ BULUNDU

Çin Konut Bakanlığı tarafından açıklanan önlemler, ekonomistler tarafından "parça parça" olarak nitelendirildi. Macquarie'nin baş Çin ekonomisti Larry Hu, bu desteklerin, geliştiricilerin mali sıkıntılarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini ancak emlak​ piyasasını tamamen istikrara kavuşturmak için yeterli olmadığını belirtti. Yatırımcılar da aynı fikirdeydi ve Çin’in önde gelen CSI300 emlak endeksi yüzde 5 düştü, günlerdir süren kazanımlar geri alındı.

Basın toplantısında, Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, 2024 yılı sonuna kadar belirli emlak projelerine sağlanacak banka kredilerini 4 trilyon yuan’a (yaklaşık 561 milyar dolar) çıkarma sözü verdi. Ocak ayında hükümet, bankaların belirli inşaat projelerine kredi sağlayabilmesi için bir "beyaz liste" açıklamıştı ve bu projelerin tamamlanarak alıcıların eline geçmesi hedeflenmişti.

EMLAK KRİZİ BÜYÜYOR

Çin'in emlak sektörü, ülkenin birçok ekonomik sorunlarının temelinde yatıyor. Sektör, bir dönem ekonomik aktivitenin yüzde 30'unu oluştururken, şu anda bu oran yüzde 25 civarında. Ayrıca, hanehalkı varlıklarının yüzde 70'i de bu sektörde yoğunlaşıyor.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, Eylül ayında yaptığı açıklamada, büyümedeki duraksamayı önlemek için bazı kilit faiz oranlarını düşürdüklerini duyurdu. Yedi günlük ters repo oranı yüzde 1,7’den yüzde 1,5’e indirildi. Ayrıca bankalar için zorunlu karşılık oranları da yarım puan düşürüldü, bu da yeni krediler için yaklaşık 1 trilyon yuan (142 milyar dolar) serbest bırakılmasına neden oldu.

Ancak, bu hamleler de emlak sektörünü tamamen canlandırmaya yetmedi. Çin'de emlak fiyatlarındaki düşüş ve tüketicilerin güven kaybı devam ediyor. Yatırımcılar ve bireyler, varlıklarını korumak için ellerindeki gayrimenkulleri satmaya çalışıyor, bu da tüketimi ve yatırımı azaltarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.