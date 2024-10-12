Çin'deki kısır döngüyü körüklüyor! Borçlarını hafifletmek için harcama çılgınlığı sinyali verdi

12 Ekim 2024 16:53 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 17:07

Çin'in maliye bakanı bugün ülkenin zayıflayan ekonomiyi canlandırmak için 325 milyar dolarlık özel tahvil çıkaracağını söyledi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi ivme kaybederken ve keskin bir emlak piyasası düşüşü ortasında tüketici güvenini artıran duyuru yapıldı. Çin, sıkıntılı ekonomiyi canlandırmak için 325 milyar dolarlık tahvil fonu çıkaracak.

Çin​, cumartesi günü yaptığı açıklamada, bankaları desteklemek, emlak​ piyasasını desteklemek ve yerel hükümetlerin borçlarını hafifletmek için bir harcama çılgınlığı sinyali vererek, durgunluk yaşayan ekonomisine yardımcı olmak için özel tahviller ihraç edeceğini ve yılların en büyük destek paketlerinden birinin parçası olacağını duyurdu.

ÇİN BORÇLANMAYI ARTIRACAK

Çin yıllardır devam eden emlak sektörü krizini ve dünyanın ikinci büyük ekonomisini etkileyen kronik düşük tüketimi ortadan kaldırmak için bir dizi adım attı. Pekin'in planladığı özel tahviller, bankaların kullanabileceği sermayeyi artırmayı amaçlıyor. Bu, bankaların durgun tüketici harcamalarını canlandırmak umuduyla kredi vermelerini sağlama çabasının bir parçası olarak nitelendirildi.

Çin ayrıca, emlak piyasasını uzun süredir devam eden durgunluktan çıkarmayı hedefleyerek, yerel yönetimlerin kullanılmayan arazilerin kalkınma amaçlı satın alınmasını finanse etmek için daha fazla borçlanmasına izin vermeye hazırlanıyor.

PEKİN BÜYÜME HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ve diğer yetkililer, son haftalarda faiz indirimleri ve bankalara likidite sağlanması gibi bir dizi adımın atılmasının ardından düzenlediği basın toplantısında özel tahvillerle ilgili herhangi bir rakam vermedi. Ancak Lan, Çin'in yeni önlemleri finanse etmek için "borçlanma ve açığı artırma" imkanına sahip olduğunu söyledi.

Yetkililer, Çin'deki yavaşlamayı tersine çevirmek ve bu yıl yüzde beşlik bir büyüme hedefine ulaşmak için mücadele ediyorlar. Bu, birçok Batılı ülke için kıskanılacak bir rakam olsa da, Asya devinin yıllardır ivme kazandırdığı çift haneli büyümeden çok uzak.

DAHA FAZLA KREDİ VERECEK

Bu kapsamda Pekin ek hazine tahvillerinin kullanımını hızlandırdı ve ayrıca ultra uzun vadeli özel hazine tahviller de kullanıma sunuldu. Önümüzdeki üç ayda toplam 2,3 trilyon yuan tutarında özel tahvil fonu çeşitli yerlerde kullanılmak üzere düzenlenebilir. Pekin ayrıca büyük devlet ticari bankalarını desteklemek için özel devlet tahvilleri çıkarmayı planlıyor.

Çinli yetkililer ticari bankalara daha fazla kredi vermeleri ve ipotek faiz oranlarını düşürmeleri yönünde çağrıda bulundu. Bu önlemler tüketicilerin cebine daha fazla nakit girmesini sağlayacak.

Pekin'in tahvilleri bu nedenle bankalara sermayelerini güçlendirme konusunda yardımcı olacak ve onlara daha fazla kredi verme konusunda daha fazla hareket alanı tanıyacak.

BİNALAR İÇİN TAHVİLLER

Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, yerel yönetimlere, kullanılmayan ve atıl arazileri geliştirme amacıyla satın almalarına olanak tanıyan özel tahviller verileceğini ve bunun konut piyasasını destekleyebileceğini söyledi.

Bu adım yerel yönetimler ve gayrimenkul şirketleri üzerindeki likidite ve borç​ baskısını hafifletmeye yardımcı olacak. Pekin ayrıca uygun fiyatlı konut olarak kullanılmak üzere mevcut ticari mülklerin satın alınmasını da teşvik edecek. Ancak analistler, Pekin'in daha fazla mali teşvik için rakam vermekten kaçınmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

BANKALARDAN FAİZ HAMLESİ

Çinli politikacılar son haftalarda faiz indirimleri ve ev satın alma kurallarının gevşetilmesi gibi bir dizi teşvik önlemi açıkladılar ancak ekonomistler ekonominin durgunluktan tamamen çıkması için daha fazla eyleme ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Çin'in önde gelen bankaları, hükümetin bu yöndeki çağrısının ardından, cumartesi günü erken saatlerde 25 Ekim'den itibaren mevcut ipoteklerdeki faiz oranlarını düşüreceklerini duyurdu. Merkez bankası da bu hafta şirketlerin hisse senedi satın alabilmesi için onlarca milyar dolarlık likidite sağlayarak piyasalara desteği artırdı.