Çin’den altın ve gümüşe hücum etti

Mart 2026 verileri, Çin’in hem altın hem de gümüş piyasasında son yılların en güçlü talep dönemlerinden birine girdiğini gösteriyor. Özellikle gümüş ithalatındaki sert artış ve altın rezervlerindeki yükseliş, küresel emtia piyasalarında dikkatleri yeniden Pekin’e çevirdi.
Küresel makro eğilimleri izleyen Kobeissi Letter’ın son analizine göre, Çin hem gümüşte hem de altında sıra dışı bir talep dalgası yaşıyor. Bloomberg ile Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine dayandırılan çalışmada, Mart 2026 itibarıyla özellikle gümüş ithalatında çok sert bir yükseliş dikkat çekiyor. Altın tarafında da hem merkez bankasının hem de bireysel yatırımcıların alımları hız kazanmış durumda.
Çin’in gümüş ithalatı mart ayında 836 tona çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Yılın başından bu yana toplam ithalat ise 1.626 ton olarak kayda geçti. Bu tablo, son 10 yılın mevsimsel ortalamasının yüzde 173 üzerine çıkan bir talebe işaret ediyor.
Rakamlar oldukça çarpıcı. Çünkü burada sadece kısa süreli bir fiyat hareketinden değil, daha geniş bir alım iştahından söz ediliyor.
Analistlere göre bu sert yükselişin arkasında iki temel unsur bulunuyor. İlki, bireysel yatırımcıların altına kıyasla daha erişilebilir olan külçe gümüşe yönelmesi. Yani daha düşük maliyetle güvenli liman arayışı öne çıkıyor.
İkinci neden ise güneş enerjisi sektöründeki gelişmeler. İhracat vergisi indirimlerinin kaldırılacak olması, üreticileri vergi avantajı sona ermeden önce alımlarını artırmaya itti. Küresel gümüş arzının yüzde 20’sini tüketen güneş enerjisi üreticilerinin bu hamlesi, talebi daha da yukarı taşıdı.
Benzer bir hareket altın tarafında da görülüyor. Çin, mart ayında 162 ton altın ithal ederek son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Üstelik yalnızca ithalat değil, resmi rezervlerdeki artış da dikkat çekiyor.
Çin Merkez Bankası, mart ayında 5 tonluk alım yaptı. Bu, Şubat 2025’ten bu yana görülen en yüksek aylık alım olarak öne çıktı. Böylece banka, üst üste 17’nci ayda da altın rezervlerini artırmış oldu. Ülkenin toplam resmi altın rezervleri 2.313 tonla rekor seviyeye ulaşırken, yıl başından bu yana toplam altın ithalatı da 365 ton oldu.
Altın ve gümüşteki bu yükseliş dikkat çekici olsa da getiri tarafında tablo biraz farklı. Metallerdeki güçlü talebe rağmen, performans açısından dijital varlıkların gerisinde kalındığı görülüyor.
Altın ons başına 4 bin 710 dolar, gümüş ise 76 dolar seviyelerinde işlem görürken; Bitcoin ve Ethereum’daki yükselişle birlikte kripto para piyasasının toplam büyüklüğü 2,6 trilyon dolara ulaştı.