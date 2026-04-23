Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Çin’den altın ve gümüşe hücum etti

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.04.2026
13:11
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
13:11
Mart 2026 verileri, Çin’in hem altın hem de gümüş piyasasında son yılların en güçlü talep dönemlerinden birine girdiğini gösteriyor. Özellikle gümüş ithalatındaki sert artış ve altın rezervlerindeki yükseliş, küresel emtia piyasalarında dikkatleri yeniden Pekin’e çevirdi.

Küresel makro eğilimleri izleyen Kobeissi Letter’ın son analizine göre, Çin hem gümüşte hem de altında sıra dışı bir talep dalgası yaşıyor. Bloomberg ile Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine dayandırılan çalışmada, Mart 2026 itibarıyla özellikle gümüş ithalatında çok sert bir yükseliş dikkat çekiyor. Altın tarafında da hem merkez bankasının hem de bireysel yatırımcıların alımları hız kazanmış durumda.

GÜMÜŞ İTHALATINDA TARİHİ EŞİK

Çin’in gümüş ithalatı mart ayında 836 tona çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Yılın başından bu yana toplam ithalat ise 1.626 ton olarak kayda geçti. Bu tablo, son 10 yılın mevsimsel ortalamasının yüzde 173 üzerine çıkan bir talebe işaret ediyor.

Rakamlar oldukça çarpıcı. Çünkü burada sadece kısa süreli bir fiyat hareketinden değil, daha geniş bir alım iştahından söz ediliyor.

TALEBİN ARKASINDA İKİ GÜÇLÜ NEDEN VAR

Analistlere göre bu sert yükselişin arkasında iki temel unsur bulunuyor. İlki, bireysel yatırımcıların altına kıyasla daha erişilebilir olan külçe gümüşe yönelmesi. Yani daha düşük maliyetle güvenli liman arayışı öne çıkıyor.

İkinci neden ise güneş enerjisi sektöründeki gelişmeler. İhracat vergisi indirimlerinin kaldırılacak olması, üreticileri vergi avantajı sona ermeden önce alımlarını artırmaya itti. Küresel gümüş arzının yüzde 20’sini tüketen güneş enerjisi üreticilerinin bu hamlesi, talebi daha da yukarı taşıdı.

ALTINDA DA GÜÇLÜ BİRİKİM SÜRÜYOR

Benzer bir hareket altın tarafında da görülüyor. Çin, mart ayında 162 ton altın ithal ederek son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Üstelik yalnızca ithalat değil, resmi rezervlerdeki artış da dikkat çekiyor.

Çin Merkez Bankası, mart ayında 5 tonluk alım yaptı. Bu, Şubat 2025’ten bu yana görülen en yüksek aylık alım olarak öne çıktı. Böylece banka, üst üste 17’nci ayda da altın rezervlerini artırmış oldu. Ülkenin toplam resmi altın rezervleri 2.313 tonla rekor seviyeye ulaşırken, yıl başından bu yana toplam altın ithalatı da 365 ton oldu.

Altın ve gümüşteki bu yükseliş dikkat çekici olsa da getiri tarafında tablo biraz farklı. Metallerdeki güçlü talebe rağmen, performans açısından dijital varlıkların gerisinde kalındığı görülüyor.

Altın ons başına 4 bin 710 dolar, gümüş ise 76 dolar seviyelerinde işlem görürken; Bitcoin ve Ethereum’daki yükselişle birlikte kripto para piyasasının toplam büyüklüğü 2,6 trilyon dolara ulaştı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.