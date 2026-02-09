Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Çin’den borsaları hareketlendiren hamle

Pekin’in gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna ilişkin verdiği yeni düzenleme sinyali, özellikle Çin ve Hong Kong borsalarında RWA bağlantılı hisselere ilgiyi artırdı. Anakara Çin’de yasak korunurken, yurt dışı ihraçlara kapı aralanması dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin’den borsaları hareketlendiren hamle
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 10:57

Yatırımcılar haftaya hareketli başladı. ’in, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonuna yönelik ilk kapsamlı yasal çerçeveyi şekillendirmeye hazırlandığına dair mesajlar, pazartesi günü Çin ve Hong Kong borsalarında RWA bağlantılı hisselere alım getirdi. Piyasadaki beklenti net: Bu adım, sektörde yeni bir sayfa açabilir.

Çin’den borsaları hareketlendiren hamle

ANAKARA YASAK, YURT DIŞINA KONTROLLÜ KAPI

Pekin yönetimi cuma günü yaptığı açıklamada, menkul kıymetler ve gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların dijital tokenlara dönüştürülmesine anakara Çin’de izin verilmediğini açıkça ifade etti. Ancak aynı açıklamada önemli bir ayrıntı vardı. Çin’de bulunan varlıklarla desteklenen tokenların yurt dışında ihraç edilmesine yönelik başvuruların, düzenleyici kurumlar tarafından incelenerek onaylanabileceği belirtildi. Yani yasak sürüyor, ama tamamen kapalı da değil.

Çin’den borsaları hareketlendiren hamle

“GRİ ALAN”DAN DÜZENLİ PİYASAYA

Bugüne kadar Çin’de daha çok “gri alan” olarak görülen RWA faaliyetlerini değerlendiren Guosen Securities, yayımladığı raporda bu yaklaşımı “henüz emekleme aşamasındaki RWA piyasası için bir dönüm noktası” olarak tanımladı. Rapora göre yeni çerçeve, dağınık ve düzensiz büyümenin önüne geçerek uyum ve odaklı bir rekabet ortamı yaratmayı hedefliyor. Açıkçası, piyasa oyuncuları için kuralların netleşmesi önemli bir rahatlama anlamına geliyor.

ETİKETLER
#çin
#borsa
#düzenleme
#Tokenizasyon
#Rwa
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.