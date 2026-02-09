Çin’den borsaları hareketlendiren hamle

Yatırımcılar haftaya hareketli başladı. Çin’in, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonuna yönelik ilk kapsamlı yasal çerçeveyi şekillendirmeye hazırlandığına dair mesajlar, pazartesi günü Çin ve Hong Kong borsalarında RWA bağlantılı hisselere alım getirdi. Piyasadaki beklenti net: Bu adım, sektörde yeni bir sayfa açabilir.

ANAKARA YASAK, YURT DIŞINA KONTROLLÜ KAPI

Pekin yönetimi cuma günü yaptığı açıklamada, menkul kıymetler ve gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların dijital tokenlara dönüştürülmesine anakara Çin’de izin verilmediğini açıkça ifade etti. Ancak aynı açıklamada önemli bir ayrıntı vardı. Çin’de bulunan varlıklarla desteklenen tokenların yurt dışında ihraç edilmesine yönelik başvuruların, düzenleyici kurumlar tarafından incelenerek onaylanabileceği belirtildi. Yani yasak sürüyor, ama tamamen kapalı da değil.

“GRİ ALAN”DAN DÜZENLİ PİYASAYA

Bugüne kadar Çin’de daha çok “gri alan” olarak görülen RWA faaliyetlerini değerlendiren Guosen Securities, yayımladığı raporda bu yaklaşımı “henüz emekleme aşamasındaki RWA piyasası için bir dönüm noktası” olarak tanımladı. Rapora göre yeni çerçeve, dağınık ve düzensiz büyümenin önüne geçerek uyum ve düzenleme odaklı bir rekabet ortamı yaratmayı hedefliyor. Açıkçası, piyasa oyuncuları için kuralların netleşmesi önemli bir rahatlama anlamına geliyor.