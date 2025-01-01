Çin’den gelen araçlara fren! Ek vergilerde vites yükseldi

01 Ocak 2025 12:15 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:47

Çin’den ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergilerinde yeni düzenleme hayata geçti. Çin menşeli içten yanmalı ve hibrit araçların ek vergi oranı yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıktı.

Vergiler, cezalar, faturalar... 2025 yılının zamları belli oldu: İşte kalem kalem bizi bekleyen tablo!

Vergiler, cezalar, faturalar... 2025 yılının zamları belli oldu: İşte kalem kalem bizi bekleyen tablo!

Otomotivde ek vergi kararı devreye girdi. Türkiye'de Çin otomobillerine büyük vergi zammı geldi. Hibrit ve içten yanmalı araçlara ek vergi yüzde 50’ye yükseldi.

ÇİN ARAÇLARINA YENİ VERGİ DUVARI

Çin’den ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergileriyle ilgili alınan karar, 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. Çin menşeli içten yanmalı ve hibrit araçların ek vergi oranı yüzde 40’tan yüzde 50’ye yükseltildi. Bu düzenleme ile bu araçların ithalatında toplam gümrük vergisi yüzde 60 oranına çıktı.

Ülkemizde akla gelen üç Çinli marka BYD, Chery ve MG arasından Manisa’da fabrika yatırımı için düğmeye basan BYD bu karardan muaf tutuldu.

MG ise Türkiye’de daha önce konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’na iyi niyet mektubu sunmuştu ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.