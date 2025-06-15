Çin’den lityum-iyon pil rekoru: Üretim yüzde 68 arttı!

Çin’in lityum-iyon pil endüstrisi, bu yılın ilk dört ayında dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde toplam pil üretimi 473 gigawatt-saati (GWh) aşarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 artış gösterdi.

Çin'in lityum-iyon pil üretimi Ocak-Nisan döneminde yüzde 68 oranında artış kaydetti. Resmi verilere göre Çin'in lityum-iyon pil endüstrisi bu yılın ilk dört ayında hızlı bir büyüme kaydetti. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göre, Ocak-Nisan döneminde lityum-iyon pillerin toplam üretimi 473 gigawatt-saati (GWh) aşarak bir önceki yıla göre yüzde 68 artış gösterdi.

Bu dönemde, güç depolamaya yönelik bu tür bataryaların üretimi 110 GWh'yi aşarken, yeni enerji araçlarına takılan güç bataryalarının kapasitesi yaklaşık 184 GWh oldu. Bakanlığa göre, Ocak-Nisan ayları arasında lityum-iyon pil ihracatı yıllık yüzde 25 artışla 155,4 milyar yuan'a (yaklaşık 21,7 milyar ABD doları) ulaştı.

Lityum-iyon pil endüstrisi, ülke karbon azaltma hedeflerine ulaşmaya çalışırken Çin'in yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir kalkınmasında hayati bir rol oynuyor.