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 | Bengü Sarıkuş

Çin’den lityum-iyon pil rekoru: Üretim yüzde 68 arttı!

Çin’in lityum-iyon pil endüstrisi, bu yılın ilk dört ayında dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde toplam pil üretimi 473 gigawatt-saati (GWh) aşarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 artış gösterdi.

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Çin’den lityum-iyon pil rekoru: Üretim yüzde 68 arttı!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 09:56

Çin'in lityum-iyon pil üretimi Ocak-Nisan döneminde yüzde 68 oranında artış kaydetti. Resmi verilere göre Çin'in lityum-iyon pil endüstrisi bu yılın ilk dört ayında hızlı bir büyüme kaydetti. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göre, Ocak-Nisan döneminde lityum-iyon pillerin toplam üretimi 473 gigawatt-saati (GWh) aşarak bir önceki yıla göre yüzde 68 artış gösterdi.

Çin’den lityum-iyon pil rekoru: Üretim yüzde 68 arttı!

Bu dönemde, güç depolamaya yönelik bu tür bataryaların üretimi 110 GWh'yi aşarken, yeni enerji araçlarına takılan güç bataryalarının kapasitesi yaklaşık 184 GWh oldu. Bakanlığa göre, Ocak-Nisan ayları arasında lityum-iyon pil ihracatı yıllık yüzde 25 artışla 155,4 milyar yuan'a (yaklaşık 21,7 milyar ABD doları) ulaştı.

Lityum-iyon pil endüstrisi, ülke karbon azaltma hedeflerine ulaşmaya çalışırken Çin'in yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir kalkınmasında hayati bir rol oynuyor.

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#çin
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#enerji
#Artış
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#pil
#Lityum-iyon
#Yeşillik
#Karbon Azaltma
#Ekonomi
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