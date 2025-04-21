Çin’den sert uyarı: ABD’ye uymayın, sonuçları ağır olur!

ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı" tarifelerinden muafiyet karşılığında Çin'le ticareti kısıtlama baskısı yaptığı iddiaları üzerine Pekin yönetiminden sert bir açıklama geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD baskısına boyun eğen ülkelerin zarar göreceğini ifade ederek, açıkça uyardı.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin müttefiklerine Çin'i ekonomik olarak izole etmeleri karşılığında tarife indirimi teklif ettiğine dair haberleri yorumladı. Sözcü, "Yatıştırma politikaları barış getirmez, taviz vermek de saygı kazandırmaz. Kendi geçici çıkarları uğruna başkalarının zarar görmesini göze almak, kaplandan derisini istemeye benzer. Bu tür girişimler hiçbir sonuç getirmez, aksine herkese zarar verir" dedi.

ÇİN'İN ÇIKARLARINA AYKIRI ANLAŞMALAR KABUL EDİLMEYECEK

Açıklamada Çin'in çıkarlarını hiçe sayan anlaşmalara kesinlikle karşı olduklarını belirten sözcü, "Eğer herhangi bir ülke, Çin'in çıkarları aleyhine bir anlaşma yaparsa, bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz ve aynı şekilde karşı önlemler alacağız," ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 9 Nisan'da çoğu ülkeye uyguladığı "karşılıklı" tarifeleri 90 günlüğüne askıya alarak Çin'i doğrudan hedef almış ve Çin ürünlerine uygulanan vergileri %145 gibi yüksek bir orana çıkarmıştı.

