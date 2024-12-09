Çin'den tarihi karar! 14 yılın tedbirli para politikaları tarih oluyor

09 Aralık 2024 16:22 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 16:52

Çin liderleri orta derecede gevşek para politikası ve yavaşlayan ekonomiye daha fazla destek sözü verdi. Geçtiğimiz 14 yılın "tedbirli" para politikalarından "orta derecede gevşek"e geçiş, piyasa oyuncuları tarafından önemli bir değişim olarak değerlendirildi

Toyota'da üretim düşüşü devam ediyor: Satışlar ilk kez arttı

Toyota'da üretim düşüşü devam ediyor: Satışlar ilk kez arttı

Çin​'in üst düzey liderleri para politikasını gevşetme ve yavaşlayan ekonomiye daha fazla destek sağlama sözü verirken, Başbakan Li Qiang, Çin ihracatına yönelik daha yüksek gümrük vergileri tehditlerine yanıt vererek, bunların küresel büyümeyi engellediğini söyledi.

ÇİN ORTA DERECEDE GEVŞEK PARA POLİTİKASINA HAZIRLANIYOR

Hong Kong hisseleri pazartesi günü, iktidardaki Komünist Parti'nin Politbüro toplantısına ilişkin devlet medyasının yayınladığı raporda liderlerin "daha aktif mali politikalar uygulayacaklarını ve para politikalarını orta düzeyde gevşeteceklerini" söylemesinin ardından yükseldi.

Geçtiğimiz 14 yılın "tedbirli" para politikalarından "orta derecede gevşek"e geçiş, piyasa oyuncuları tarafından önemli bir değişim olarak değerlendirildi. Hang Seng endeksinin %2,8 yükselmesine neden olan bir dizi satın alma dalgasının başlamasına yol açtı.

Birkaç ay önce, Çin merkez bankası ve diğer düzenleyiciler işletmeleri ve haneleri daha fazla para harcamaya teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli politikalar uygulamaya başladı. Genel olarak, Pazartesi günkü açıklama her zamanki gibi aynı geniş vaatleri tekrarladı.

YILLIK EKONOMİK PLANLAMA TOPLANTISI YAPILDI

Pazartesi günkü toplantı, önümüzdeki yılın politikalarını yeniden teyit edecek olan haftanın ilerleyen günlerinde yapılacak yıllık ekonomik planlama toplantısının tonunu belirledi.

Çin ekonomisi bu yıl yıllık bazda %5'lik resmi büyüme hedefinden biraz daha yavaş büyüyor ve emlak piyasası hala durgun. Tüketici harcamaları, COVID-19 salgınından sonra asla tam olarak toparlanmadığı için durgun kalmaya devam ediyor.

Politbüro toplantısından gelen açıklama, tüketimi artırmaya yardımcı olmak için hükümet harcamaları ve daha kolay kredinin "birleşik vuruşu" vaat etti.

FAİZ ORANI İNDİRİMLERİ İÇİN BOLCA ALAN KALDI

Kasım ayında tüketici enflasyonu, hükümetin Pazartesi günü bildirdiğine göre, bir önceki ayın %0,3'ünden düşerek, esas olarak daha düşük gıda fiyatları nedeniyle beklenenden düşük %0,2 oldu. Analistler, bunun faiz oranı indirimleri için bolca alan bıraktığını söyledi.

Genç işsizliğin hala nispeten yüksek olduğu ve birçok hanenin düşük konut fiyatları ve istikrarsız işlerin sıkıntısını çektiği bir ortamda, açıklamada "halkın kazanç, mutluluk ve güvenlik duygusunun" iyileştirilmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca pazartesi günü, başbakan olarak ekonomiyi denetleme geleneksel rolüne sahip olan Li, Dünya Bankası ve diğer büyük uluslararası finans kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi.

ABD'NİN ADINI ANMADI

Li, ABD'nin adını anmadı ancak yüksek tarifeler ve diğer önlemlerle ticareti kısıtlayan ülkeleri hedef aldı. Li, "Ekonomik küreselleşmenin önündeki engellere bakarsak, bazı ülkeler artık kolayca ek yüksek tarifeler uygulamaya, koruma bariyerleri oluşturmaya başvuruyor. Ticarette giderek daha kısıtlayıcı önlemler var" dedi.