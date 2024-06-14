Çin'den Türkiye'ye 'gümrük vergisi' tepkisi: Tarife kaldırılsın

14 Haziran 2024 10:10 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:23

İTO Başkanı Avdagiç 'faiz indirimi' açıklaması yaptı, enflasyon için kritik iki maddeyi açıkladı

İTO Başkanı Avdagiç 'faiz indirimi' açıklaması yaptı, enflasyon için kritik iki maddeyi açıkladı

Türkiye Çin’den gelen tüm yakıt tiplerindeki araçlara uygulanan gümrük verisini artırdı. Alınan kararla yurt içi piyasaları domine eden Çinli araçların azalması beklenirken Pekin’den karara tepki geldi.

FİRMALAR HAKLARINI SAVUNACAK

Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin ek vergi kararına şiddetle karşı çıktıklarını ifade etti. Bununla beraber ayrımcı tarifelerin kaldırılması çağrısı yaptıklarını duyurdu. Açıklamada Çinli firmaların haklarını savunmak için gereken tüm eylemlerin yapılacağı belirtildi.

ÇİNLİ ARAÇLAR PAZARI ELE GEÇİRDİ

Öte yandan cari açığın azaltılması ve yatırımın teşvik edilmesi amacıyla Çin'den ithal akaryakıt motorlu ve hibrit otomobillere en az 7 bin dolar olmak üzere yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirildi.

Türkiye aldığı kararla yerli üretimin iç pazarda gerileyen payının yükseltilmesinin amaçlıyor. Ülkeye giren ucuz Çin araçları son dönemde yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.

Karar 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Bazı kısıtlamalara tâbî Çin'den ithal elektrikli araçlarda hâlihazırda yüzde 40 ek gümrük vergisi alınıyordu. Son kararla birlikte tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara ilave vergi gelmişti.

ABD DE BENZER BİR KARAR ALDI

ABD geçtiğimiz ay Çin menşeli elektrikli araç ve güneş hücrelerine gümrük vergisi uygulayarak Pekin’in her iki alandaki gücünü azalmayı amaçladı. Bu uygulama ise küresel bir ticaret savaşının parçası olabileceği yorumlarına yol açtı.