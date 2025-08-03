Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Çin'den yola çıkan iki yük treni yarın Türkiye'den Avrupa'ya hareket edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor'da yük taşımacılığı kapsamında 9 Temmuz günü Çin'in Çengdu ve Çongçing şehirlerinden yola çıkan iki trenin yarın Halkalı İstasyonu'ndan Avrupa'ya hareket edeceğini bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 16:08

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Çengdu İstasyonu'ndan hareket eden ilk trenin, Çin-Kazakistan sınırındaki Altınkol İstasyonu'ndan 16 Temmuz'da çıkış yaptığını belirterek, trenin 15 gün süren yolculuğun ardından 30 Temmuz'da Kars'a ulaştığını ifade etti.

Çin'den yola çıkan iki yük treni yarın Türkiye'den Avrupa'ya hareket edecek

Bakan Uraloğlu, Polonya varışlı 55 konteynerlik bu trenin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Orta Koridor üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını kaydederek, " merkezimizdeki gümrük işlemlerinin ardından, Türkiye geçişini tamamlamak üzere yola çıkan trenimiz dün Marmaray geçişini tamamladı." bilgisini paylaştı.
İkinci yük treninin ise Çongçing İstasyonu'ndan hareket ettiğini, bu trenin 43 konteynerle 31 Temmuz'da Kars'a ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, "Macaristan varışlı yükleri taşıyan ikinci tren bu gece Marmaray geçişini tamamlayacak. Her iki tren, toplam 98 konteynerlik yükle Halkalı İstasyonu'ndan yarın Avrupa'ya hareket edecek." ifadelerini kullandı.

Çin'den yola çıkan iki yük treni yarın Türkiye'den Avrupa'ya hareket edecek

ORTA KORİDORUN LOJİSTİK GÜCÜ

Uraloğlu, ayrıca, Çengdu'dan Polonya'nın Lodz şehrine gidecek trenin toplam 10 bin 400, Çongçing'den Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ilerleyen ikinci trenin de 10 bin 998 kilometre kat edeceğinin altını çizdi.

Çin'den yola çıkan iki yük treni yarın Türkiye'den Avrupa'ya hareket edecek

Çin ile Avrupa arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığı sağlayan Orta Koridor'un stratejik önemine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Demir yolu taşımacılığı alanında ülkemizin doğu-batı yönlü yük hareketlerinde üstlendiği kritik rol, bu tür başarılı operasyonlarla daha da pekişiyor. Türkiye olarak lojistik gücümüzü Orta Koridor'un kalbinde büyütmek için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte trafikte en çok ceza aldıran hata! Bakan Yerlikaya açıkladı
Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı, Avrupa'da rekor kırdı
ETİKETLER
#lojistik
#Çin-türkiye Demir Yolu
#Orta Koridor
#Bakü-tiflis-kars Demiryolu
#Yük Taşımacılığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.