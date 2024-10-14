Çin'in dış ticaret verileri geldi! İhracat büyümesi eylülde sert yavaşladı

14 Ekim 2024 13:28 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 14:25

Çin'in ihracatı eylül ayında beş ayın en yavaş artışını kaydetti. Veriler üreticilerin artık birkaç ticaret ortağından gelen tarifelerden önce siparişleri aceleyle çıkarmadığını ve Çin mallarına yönelik küresel talebin zayıfladığını gösterdi.

Çin​'in ihracat​ büyümesi eylül ayında sert bir şekilde yavaşladı. Pazartesi günü gümrük verilerine göre, dünyanın ikinci büyük ekonomisinden yapılan giden sevkiyatlar geçen ay değer bazında yıllık bazda %2,4 büyüdü. Ekonomistler arasında yapılan ankette yüzde 6'lık artış tahmin edilmişti.

ÇİN'DE İHRACAT BÜYÜMESİ EYLÜLDE YAVAŞLADI

Çin'in ihracatı Ağustos ayında yaklaşık 1,5 yılın en hızlı artışını kaydetti. Ancak ekonomistler, ülkedeki yetkililerin genel büyümeyi desteklemek için çalışırken küresel talebe çok fazla bağımlı olmaktan kaçınmaları gerektiği konusunda uyardı.

Çin'de ağustos ayında ihracat %8,7 arttı. İthalat ise %0,3 yükseldi.

Cumartesi günü, Pekin'deki yetkililer yerel yönetimlerin borç sorunlarını yönetmelerine yardımcı olmak ve düşük gelirlilere daha fazla destek sağlamak için borç ihracını artırma planlarını duyurdu. Ancak, büyük bir heyecanla beklenen basın toplantısında mali teşvikin boyutunu belirtmediler ve piyasaları hayal kırıklığına uğrattı.

KONUT PİYASASI​ GERİLDİ

Analistler, tüketici ve iş dünyası güveninin yeniden sağlanmasının ve 19 trilyon ABD doları değerindeki ekonominin daha sağlam bir zemine oturtulmasının uzun zaman alacağını öngörüyor. Özellikle konut piyasasının toparlanmasının uzun süreceği öngörüldü.

Geçtiğimiz hafta, Çin'in devlet planlamacısının başkanı, hükümetin yaklaşık yüzde beşlik tam yıllık büyüme hedefine ulaşacağından "tamamen emin" olduğunu söyledi.

Üretim faaliyeti Eylül ayında beşinci ay üst üste daraldı ve yeni ihracat siparişleri yedi ayın en kötüsüne düştü.

Analistler, önceki ayların güçlü ihracat performansını, fabrika sahiplerinin alıcı bulmak için fiyatları düşürmesine bağladı.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli araçlara yüzde 45'e kadar ek vergiler uygulanması yönündeki önergesini, AB üye ülkelerinin bölünmüş oylarıyla kabul etti ve Çin'e karşı ticaret önlemlerini sıkılaştırmada ABD ve Kanada'ya katıldı.

Çin'in genel ticaret fazlası Eylül ayında Ağustos ayındaki 91,02 milyar ABD dolarından 81,71 milyar ABD dolarına geriledi ve 89,80 milyar ABD doları tahmininin altında kaldı.