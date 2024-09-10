10 Eylül 2024 11:26 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:27

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin Salı günü yayınladığı verilere göre, ülkenin dış ticareti 2024'ün ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 28,58 trilyon yuana (4,02 trilyon dolar) çıktı.

Çin'in dış ticareti ilk 8 ayda yüzde 6 arttı. Ülkenin ihracatı yıllık yüzde 6,9 ​​artarak 16,45 trilyon yuana, ithalatı ise yıllık yüzde 4,7 artarak 12,13 trilyon yuana çıktı. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Ocak-Ağustos döneminde Çin'in en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti.

ÇİN'İN DIŞ TİCARETİ YÜKSELDİ

Resmi verilere göre, Çin'in toplam mal ithalatı ve ihracatı bu yılın ilk sekiz ayında yuan bazında yıllık bazda yüzde 6 arttı.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ülkenin ihracatı ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 6,9 ​​artarken, ithalatı yüzde 4,7 arttı.

ABD doları cinsinden, ülkenin mal dış ticareti Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda %3,7 artarak 4,02 trilyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat bir yıl öncesine göre %4,6 artarken, ithalat yıllık bazda %2,5 arttı.

Sekiz aylık dönemde dış ticaret fazlası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 608,49 milyar dolara çıktı.

Çin'in ASEAN ekonomileriyle ticareti, bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 4,5 trilyon yuana çıktı ve ülkenin toplam dış ticaret değerinin yüzde 15,7'sini oluşturdu.

Gümrük istatistiklerine göre, Çin'in Avrupa Birliği ile dış ticareti, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarken, ülkenin ABD ile dış ticareti yıllık bazda yüzde 4,4 arttı.