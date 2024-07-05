Çinli araçlara vergi düzenlemesinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, işte detaylar

05 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:51

Çinli otomobiller Avrupa'da ve Türkiye'de piyasalarda uygun fiyatı olmaları nedeniyle tercih ediliyor. Kısa süre önce Ticaret Bakanlığı bu duruma dur demek ve rekabet koşullarını dengelemek adına Çinli araçlara vergi uygulanacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre yatırım teşvikle yapılan Çin menşeli oto ithalatı ek mali yükümlülükten muaf olacak.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı kararıyla 7 Haziran'da Çin menşeli oto ithalatına getirilen ve sonraki kararla "ek mali yükümlülük" olarak nitelenen yüzde 40 veya 7 bin dolar ek vergiye ilişkin düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli oto ithalatı, uygulanan söz konusu ek mali yükümlülükten muaf olacak.

Karar ise bugünden itibaren yürürlülükte olacak.

ÇİNLİ ARAÇLARA YÜZDE 40 VERGİ GETİRİLDİ

Geçen ay Resmi Gazete'de yayınlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Çin menşeli otomobillerden yüzde 40 ek vergi alınması kararı alınmıştı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti:

"Yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedeflerimiz dikkate alınarak, aynı zamanda yurtiçinde yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Haziran 2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında “İthalat değerinin %40’ı veya 7.000 ABD Dolar/adetin yüksek olanı uygulanır” şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır."