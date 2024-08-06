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Çinli Chery yatırım için Türkiye ile imza atmaya yakın

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 16:13 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:14
Çinli Chery yatırım için Türkiye ile imza atmaya yakın

Hem de Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer yakın pazarlara daha fazla ihracat yapmak isteyen Chery, yatırım için Ankara ile görüşmelerini hızlandırdı. BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım kararının ardından Çinli Chery Türkiye ile imza atmaya hazırlanıyor.

Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD’nin yatırımı geçtiğimiz ay yapıldı. Chery ise halen Türkiye’de üretim konusunda atak yapıyor. Gelen bilgilere göre Çinli Chery'nin yatırım için Türkiye ile imza atmaya yakın olduğu aktarıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz aylarda Çinli otomobil üreticileri BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

CHERY TÜRKİYE İLE İMZAYA HAZIRLANIYOR

CNBC-e'nin aktardığına göre, Chery, yatırım için Ankara ile görüşmelerini sürdürüyor.

Çinli Chery yatırım için Türkiye ile imza atmaya yakın - 1. Resim

BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımının ardından hem de Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer yakın pazarlara daha fazla ihracat yapmak isteyen Chery, Türkiye'de kurmayı düşündüğü fabrika için şimdiye kadar Samsun ve Manisa alternatiflerini değerlendiriyor.

Fabrikanın kurulacağı yer seçimi ve Chery'in içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talebinde bulunması nedeniyle görüşmelerin uzadığı ifade edildi.

Görüşmeler eylül ayı ile birlikte daha da netlik kazanacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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