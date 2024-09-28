Çinli otomobil devi Chery International’ın başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü! 

28 Eylül 2024 19:41 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 19:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli otomotiv devi Chery International’ın Başkanı Zhang Guibing’i Dolmabahçe Ofisi'nde ağırladı. İki ismin Türkiye'ye planlanan yatırımlarının konuşulduğu tahmin ediliyor.

Çinli Chery yatırım için Türkiye ile imza atmaya yakın

Çinli Chery yatırım için Türkiye ile imza atmaya yakın

En çok satılan otomobil markası belli oldu, Çin'in Chery'si şaşırttı

En çok satılan otomobil markası belli oldu, Çin'in Chery'si şaşırttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Chery International'ın Başkanı Zhang Guibing ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır​ da katıldı.

TÜRKİYE​'YE YATIRIM YAPACAKLARINI DUYURMUŞTU

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. 2023'te Türkiye'ye giriş yapan ve 2024 yılının ilk 7 ayında da satışlarda üçüncü sırada bulunan Chery'den de yatırım için güçlü bir sinyal geldi.

Chery'nin yeni markası Jaecoo'nun Türkiye lansmanı için İstanbul'da bulunan markanın Çinli üst düzey yetkilileri yaptıkları açıklamada fabrika yatırımı için Türkiye'de lokasyon arayışı içerisinde olduklarını ifade etmişti.

Chery yetkilileri, "Türkiye yatırımımızın ortaklı yada yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık" demişti.