Çinli otomotiv devi Chery gözünü Samsun'a dikti! Yeni OSB geliyor: İlgili madde torba teklifte yer aldı

27 Ekim 2024 09:42 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:43

Çin devi Chery’nin Samsun yolu açıldı. Chrey otomobil fabrikası Samsun'a geliyor. amsun Tekkeköy’de kurulacak yeni organize sanayinin kuruluşuyla ilgili madde torba teklifte yer aldı. AK Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsunluların merakla beklediği Chery otomobil fabrikası için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

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Çinli otomotiv devi Chery​, Samsun​'da fabrika kuracak. Torba yasaya son anda eklenen maddeyle Samsun'da yeni bir organize sanayi bölgesi kurulması onandı. Samsun’da kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) Chery’e yer verilmesi bekleniyor.

SAMSUN'DA İKİNCİ BİR OSB​ KURULACAK

Çinli elektrikli otomotiv devi BYD’nin ardından Chery de Türkiye'ye geliyor. Samsun’da kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) Chery için OSB’nin büyük bir kısmı ayrılacak.

Samsun Tekkeköy’de 318 hektarlık alanda çok sayıda firmanın üretim yapabileceği bir alan seçildi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Chery yatırımı için gerekli tüm adımların atıldığını kaydederek, "Çalışmalar devam ediyor, gerekli açıklamaları sürecin tamamlanmasının ardından yapacağız. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu yatırım kesinleştiğinde gereken açıklama yapılacaktır. Bazı işler netleştikten sonra konuşmak daha doğru olur. Süreci yakından takip ediyoruz, gayretlerimiz var. Sonuçlanınca toplantı yaparız, detaylarını konuşuruz, paylaşırız." dedi.