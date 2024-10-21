Çinlilerin haritasında çarpıcı detay! Genişleme planlarına ait haritada Türkiye vurgusu

21 Ekim 2024 13:37 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 13:52

Çinli otomobil üreticisi Chery Internatioal Başkanı Zhang Guibing, bugün Wuhu şehrinde gerçekleştirilen 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde yaptığı sunumda, üretim ve Ar-Ge tesislerine ait bir dünya haritası paylaştı. Haritadaki Türkiye detayı dikkat çekti. Chery Başkanı Avrupa’daki üretim üsleri arasında Türkiye’yi de saydı.

Çinli otomobil devi Chery'nin Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, yurt dışı pazarlara açılma stratejini bir sunumda harita ile anlattı. Guibing, Avrupa’daki üretim üsleri arasında İtalya ve İspanya ile birlikte Türkiye’yi de saydı. Genişleme planlarına ait haritada Türkiye vurgusu da yapıldı.

CHERY'NİN HARİTASINDA TÜRKİYE DE YER ALDI

BloombergHT’deki habere göre Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, bugün Wuhu şehrinde gerçekleştirilen 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde genişleme planlarına ait haritada Türkiye vurgusu da yapıldı.

Türkiye, Çinli otomobil üreticisi Chery ile otomobil yatırımı konusunda yakın diyalog halinde olduğunu ve sürecin son aşamasına geldiğini geçtiğimiz günlerde söylemişti.

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmasının ardından, 2023'te Türkiye'ye giriş yapan ve bu yılın ilk 7 ayında da satışlarda üçüncü sırada bulunan Chery'den de yatırım için güçlü sinyaller veriyor.

Son olarak Çinli otomobil üreticisi Chery tarafından, bugün Wuhu şehrinde gerçekleştirilen 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi yapıldı.

Chery Internatioal Başkanı Zhang Guibing, yaptığı sunumda, üretim ve Ar-Ge tesislerine ait bir dünya haritası paylaştı. Genişleme planlarına ait haritada Türkiye de vardı.

AVRUPA'DA 3 FARKLI FABRİKA KURULACAK

Haritanın Türkiye ve Avrupa pazarına ilişkin bölümünde ise, gelecekte Avrupa topraklarında 3 farklı fabrika üretim planı olduğu görüldü.

Haritada kırmızı bayrakla işaretlenen ülkeler arasında İspanya'nın yani İtalya da üretim yapılabilecek ülkeler arasında yer alırken Türkiye'nin de ismi, Avrupa üretim tesisleri genişlemesi resmi planları arasında ilk kez geçti. Ancak fabrikanın hangi şehirde kurulacağı, ne zaman üretime geçeceği, hangi marka ve modellerin üretileceğiyle ilgili Chery tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.