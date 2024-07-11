Ciro endeksi 2024 yılı mayıs ayında yıllık yüzde 66,8 arttı
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
11 Temmuz 2024 10:33 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:32
Türkiye İstatistik Kurumu, ciro endeksleri verilerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 66,8 arttı. Toplam ciro aylık olarak yüzde 0,8 artmış oldu.
Ciro endeksleri TÜİK tarafından açıklandı. Mayıs 2024 verilerine göre toplam ciro yıllık yüzde 66,8 arttı. Ciro endeksi mayıs ayında aylık yüzde 0,8 yükseldi.
CİRO ENDEKSİ ARTIŞ GÖSTERDİ
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 66,8 arttı.
2024 yılı mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 60,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 87,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 65,1 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 80,6 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 0,8 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 0,8 arttı.
2024 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 azaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,4 arttı.
Kaynak: tgrthaber.com