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 | Bengü Sarıkuş

Ciro endeksinde rekor artış: Hizmet ve inşaat sektörü zirvede!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 yükseldi. Bu verilere göre Türkiye’de firmalar, geçen yıla göre bu Nisan’da çok daha fazla ciro yaptı.

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Ciro endeksinde rekor artış: Hizmet ve inşaat sektörü zirvede!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 10:19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ciro endekslerine göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 32,7 artış gösterdi.

Ciro endeksinde rekor artış: Hizmet ve inşaat sektörü zirvede!

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 22,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 41 artış gösterirken mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti.

Ciro endeksinde rekor artış: Hizmet ve inşaat sektörü zirvede!

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,1, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 7 yükseldi.

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