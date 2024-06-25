Citibank’ın favori hisseleri belli oldu! En çok bu hisselerle alım satım yaptı
11 Haziran – 18 Haziran haftasında Citibank'ın Borsa İstanbul’da en çok alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Borsa İstanbul'da hangi hisseye yatırım yapılmalı, sorusuna cevap olacak nitelikte Citibank’ın alış ve satış listesi yayınlandı.
ABD’li yatırım bankası Citibank’ın Borsa İstanbul’da en çok alım-satım yaptığı hisseler sıralandı.
6 kıtada 100‘den fazla ülkede, yaklaşık 200 milyon müşteri hesabı ile faaliyet gösteren Citibank, yatırımcıların yakından takip ettiği bir kurum olarak biliniyor.
CİTİBANK'IN FAVORİ HİSSELERİ NETLEŞTİ
Citibank, kurumsal ve bireysel yatırımcılara Menkul Kıymet Saklama Hizmetleri sunmaya devam ediyor.
ABD’li yatırım bankası milyonlarca müşterinin alım-satımına aracılık etmeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda Citibank’ın Borsa İstanbul’da en çok bu hisselerde alım yaptı;
Sinpaş GYO (SNGYO) 11.340.351 Lot
Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) 10.262.029 Lot
Emlak Konut GYO (EKGYO) 9.837.169 Lot
Ereğli Demir Çelik (EREGL) 8.301.987 Lot
Petkim (PETKM) 8.152.224 Lot
Citibank’ın Borsa İstanbul satış listesi ise şöyle;
İş Bankası (ISCTR) -55.275.753 Lot
Akbank (AKBNK) -32.162.227 Lot
Yapı Kredi (YKBNK) -22.514.352 Lot
Sabancı Holding (SAHOL) -9.571.892 Lot
Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD) -6.280.959 Lot