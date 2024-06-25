Citibank’ın favori hisseleri belli oldu! En çok bu hisselerle alım satım yaptı

25 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:04

ABD’li yatırım bankası Citibank’ın Borsa İstanbul’da en çok alım-satım yaptığı hisseler sıralandı.

6 kıtada 100‘den fazla ülkede, yaklaşık 200 milyon müşteri hesabı ile faaliyet gösteren Citibank, yatırımcıların yakından takip ettiği bir kurum olarak biliniyor.

CİTİBANK'IN FAVORİ HİSSELERİ NETLEŞTİ

Citibank, kurumsal ve bireysel yatırımcılara Menkul Kıymet Saklama Hizmetleri sunmaya devam ediyor.

ABD’li yatırım bankası milyonlarca müşterinin alım-satımına aracılık etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Citibank’ın Borsa İstanbul’da en çok bu hisselerde alım yaptı;

Sinpaş GYO (SNGYO) 11.340.351 Lot

Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) 10.262.029 Lot

Emlak Konut GYO (EKGYO) 9.837.169 Lot

Ereğli Demir Çelik (EREGL) 8.301.987 Lot

Petkim (PETKM) 8.152.224 Lot

Citibank’ın Borsa İstanbul satış listesi ise şöyle;

İş Bankası (ISCTR) -55.275.753 Lot

Akbank (AKBNK) -32.162.227 Lot

Yapı Kredi (YKBNK) -22.514.352 Lot

Sabancı Holding (SAHOL) -9.571.892 Lot

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD) -6.280.959 Lot