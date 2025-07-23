Citi'den Türk Lirası için alım tavsiyesi: Rezervlerdeki toparlanma dikkat çekti

ABD merkezli finans devi Citi’nin stratejistleri, gelişmekte olan piyasalara yönelik yayımladıkları yeni yatırım notunda Türk lirası için alım yönünde tavsiyede bulundu. Rapor, yatırımcılara TL ile birlikte Polonya’nın 10 yıllık yerel tahvilleri ve Mısır’ın üç aylık hazine bonolarına da olumlu yaklaşım sergilenmesi gerektiğini işaret ediyor.

TL’YE GÜVEN ARTTI

Notta, dolar/TL paritesinde üç aylık forward işlemler yoluyla kısa pozisyon alınmasının tercih edildiği belirtilirken, Citi'nin model portföylerinde Türk lirasının "ağırlığı artırılmış varlık" olarak sınıflandırıldığı kaydedildi. Bu durum, TL'ye yönelik güvenin arttığına işaret ediyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDEKİ GÜÇLENMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Mart ayından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde anlamlı bir toparlanma yaşandığını vurgulayan Citi analistleri, “Merkez bankası yalnızca rezerv kaybını durdurmakla kalmadı, aynı zamanda rezerv birikimini yeniden başlattı. Bu, bizim açımızdan oldukça dikkat çekici bir gelişme” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca notta, yerli yatırımcıların TL cinsinden mevduat tutma eğilimlerinde gözle görülür bir artış yaşandığı, bunun da para politikasına olan güvenin yeniden tesis edildiğini gösterdiği belirtildi.