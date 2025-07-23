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 | İrem Çınar

Citi'den Türk Lirası için alım tavsiyesi: Rezervlerdeki toparlanma dikkat çekti

ABD merkezli bankacılık devi Citi'nin stratejistleri, gelişen piyasalara dair değerlendirmelerinde Türk lirası ile birlikte Polonya ve Mısır tahvillerine yönelik alım önerisinde bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde yaşanan iyileşmeye dikkat çekilen notta, "Bu toparlanmanın etkilerini, yerel para biriminde mevduat tutma eğiliminin artmasında da gözlemliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Citi'den Türk Lirası için alım tavsiyesi: Rezervlerdeki toparlanma dikkat çekti
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 16:42

ABD merkezli finans devi ’nin stratejistleri, gelişmekte olan piyasalara yönelik yayımladıkları yeni yatırım notunda için alım yönünde tavsiyede bulundu. Rapor, yatırımcılara TL ile birlikte Polonya’nın 10 yıllık yerel tahvilleri ve Mısır’ın üç aylık hazine bonolarına da olumlu yaklaşım sergilenmesi gerektiğini işaret ediyor.

Citi'den Türk Lirası için alım tavsiyesi: Rezervlerdeki toparlanma dikkat çekti

TL’YE GÜVEN ARTTI

Notta, /TL paritesinde üç aylık forward işlemler yoluyla kısa pozisyon alınmasının tercih edildiği belirtilirken, Citi'nin model portföylerinde Türk lirasının "ağırlığı artırılmış varlık" olarak sınıflandırıldığı kaydedildi. Bu durum, TL'ye yönelik güvenin arttığına işaret ediyor.

Citi'den Türk Lirası için alım tavsiyesi: Rezervlerdeki toparlanma dikkat çekti

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDEKİ GÜÇLENMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Mart ayından itibaren Türkiye Cumhuriyet ’nın döviz rezervlerinde anlamlı bir toparlanma yaşandığını vurgulayan Citi analistleri, “Merkez bankası yalnızca rezerv kaybını durdurmakla kalmadı, aynı zamanda rezerv birikimini yeniden başlattı. Bu, bizim açımızdan oldukça dikkat çekici bir gelişme” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca notta, yerli yatırımcıların TL cinsinden mevduat tutma eğilimlerinde gözle görülür bir artış yaşandığı, bunun da para politikasına olan güvenin yeniden tesis edildiğini gösterdiği belirtildi.

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#Merkezbankası
#Ekonomi
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