Citi'den Türkiye ekonomisi için çarpıcı yorum! Politika faizi için tahminini açıkladı
İngiliz merkezli Citi’den Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme geldi. Bankanın raporunda Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyrekte daralmaya gideceği vurgulanırken 'stagflasyon benzeri ortam' ifadesi kullanıldı.
Citi’nin Türkiye ekonomisi değerlendirmesine göre, finansal koşulların sıkılaşması ihracatın azalması ve özel tüketimin normalleşmesiyle üçüncü çeyrekte daralma kaçınılmaz. Yılın dördüncü çeyreğinde ise ekonomi zayıf seyredecek.
ZOR BİR TABLO
Citi ekonomistleri enflasyon rakamları sonrasında yayımladıkları raporda “TCMB’nin karmaşık bir enflasyonla mücadele sürecinin yanı sıra zorlu bir makroekonomik tablo ve likidite ortamıyla da karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Raporunda devamında “Sonuç olarak, politika yapıcılar için ortaya çıkan stagflasyon benzeri ortamı yönetmek muhtemelen daha zor hale gelecektir” denildi.
POLİTİKA FAİZİ TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Ekonomistler, Ekonomide beklenenden daha derin yavaşlamayla erken gevşeme riskine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Görüşümüze göre, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlama, erken bir gevşeme riskini artırırken, vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını da zayıflatabilir.
Belirtilen zorlu koşulları göz önünde bulundurarak, TCMB’nin kasım ayına kadar beklemede kalmasını ve yıl sonunda politika faizini yüzde 45 seviyesinde görmeyi bekliyoruz”