Citi'den Türkiye ekonomisi için çarpıcı yorum! Politika faizi için tahminini açıkladı

03 Eylül 2024 13:11 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:12

Ağustosta en çok eğitim pahalandı! İşte fiyatı en çok düşen ürün

Ağustosta en çok eğitim pahalandı! İşte fiyatı en çok düşen ürün

Citi’nin Türkiye ekonomisi değerlendirmesine göre, finansal koşulların sıkılaşması ihracatın azalması ve özel tüketimin normalleşmesiyle üçüncü çeyrekte daralma kaçınılmaz. Yılın dördüncü çeyreğinde ise ekonomi zayıf seyredecek.

ZOR BİR TABLO

Citi ekonomistleri enflasyon rakamları sonrasında yayımladıkları raporda “TCMB’nin karmaşık bir enflasyonla mücadele sürecinin yanı sıra zorlu bir makroekonomik tablo ve likidite ortamıyla da karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Raporunda devamında “Sonuç olarak, politika yapıcılar için ortaya çıkan stagflasyon benzeri ortamı yönetmek muhtemelen daha zor hale gelecektir” denildi.

POLİTİKA FAİZİ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Ekonomistler, Ekonomide beklenenden daha derin yavaşlamayla erken gevşeme riskine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Görüşümüze göre, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlama, erken bir gevşeme riskini artırırken, vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını da zayıflatabilir.

Belirtilen zorlu koşulları göz önünde bulundurarak, TCMB’nin kasım ayına kadar beklemede kalmasını ve yıl sonunda politika faizini yüzde 45 seviyesinde görmeyi bekliyoruz”