Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve BofA’dan ortak hamle! Küresel iklim ittifakından ayrıldılar

02 Ocak 2025 17:20 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:23

Citigroup Inc. ve Bank of America Corp. ve Morgan Stanley küresel iklim bankacılığı grubundan ayrıldıklarını duyurdu ve geçtiğimiz ay koalisyondan ayrılan son Wall Street finans kuruluşları oldular.

Citi ve BofA’nın ardından Morgan Stanley de Perşembe günü yaptığı açıklamada, Net Sıfır Bankacılık İttifakı'ndan ayrılmaya karar verdiğini ve sektörün en büyük küresel iklim koalisyonundan ayrılan son ABD bankası olduğunu duyurdu.

CİTİ, BOFA VE MORGAN STANLEY'DEN KRİTİK KARAR

Citigroup, yaptığı açıklamada net sıfır emisyona ulaşmaya kararlılığını sürdürürken Net-Zero Banking Alliance'tan ayrıldığını söyledi.

Bank of America​, Salı günü NZBA'dan ayrıldığını ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için müşterileriyle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Son olarak Citi ve BofA’nın ardından Morgan Stanley de sera gazı emisyonlarının azaltılmasını desteklemek üzere tasarlanan küresel iklim ittifakından ayrıldığını duyurdu. Morgan Stanley, NZBA'den ayrılmasına rağmen yaptığı açıklamada, dünyanın net sıfır karbon emisyonuna geçişine yardımcı olma taahhüdünün değişmediğini belirtti. Banka ayrıca, kredi portföyüne bağlı emisyonları azaltmak için daha önce belirlenen 2030 hedeflerine yönelik çabalarını raporlamaya devam edeceğini söyledi.

Citigroup, Bank of America, Wells Fargo ve Goldman Sachs son haftalardaki benzer hamlelerle küresel iklim ittifakından ayrıldı.