Citi'nin ardından Deutsche Bank da TL yatırım önerisinde bulundu

02 Temmuz 2024 17:00 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:00

Türkiye ve ABD yeni nükleer santral için görüştü

Türkiye ve ABD yeni nükleer santral için görüştü

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yatırımcılarına Türk lirası cinsinden tahvillere yatırım önerisinde bulundu.

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska TL tahvillerin cazibesi hakkında konuştu.

Bankanın notunda Türk Lirası'ndaki reel değerlenme ve iç talepte beklenen yavaşlamanın enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe katkıda bulunacağı aktarıldı.

DEUTSCHE BANK'TAN TL YATIRIM ÖNERİSİ

Daha önce Türkiye'yi 2024'ün işlem bölgesi olarak seçen Deutsche Bank stratejistleri, şimdi TL'nin yatırımcılar için son derece cazip bir giriş noktası sunduğunu açıkladı.

Deutsche Bank'ın "Türkiye sabit getirisi: şimdi ya da asla" başlıklı araştırma notunda, yükseliş çağrısının, Merkez Bankası'nın ortodoks politikalara güçlü bağlılığı, kredi notu artışları, cazip bir taşıma ve iç duyarlılıktaki değişim ile haklı çıktığı vurgulandı.

Ayrıca marttaki faiz artışından bu yana Türk lirasının "açık ara farkla en iyi performans gösteren küresel para birimi" olduğu ifade edildi.

KISA VADELİ TAHVİLLERDEN GÜÇLÜ RALLİ

Notta ayrıca mevcut değerlemeler ucuz olarak görüldü.

10 yıllık tahvil getirilerinin yaklaşık yüzde 28 seviyesinden bu yıl yaklaşık 400 bps düşebileceği 2 yıllık getirilerin ise yaklaşık yüzde 41'den 850 bps düşebileceği belirtildi.

Şu ana kadar kısa vadeli tahvillerin güçlü bir ralli yaptığı belirtilen notta, bunun sadece bir başlangıç olduğuna dikkat çekildi.

Deutsche Bank'a göre yerel tahviller hala son derece cazip giriş seviyeleri sunuyor.

Bu kapsamda Türk devlet tahvillerine yatırım önerisinde bulunuldu.

Öte yandan yaz boyunca net borç arzına ilişkin daha düşük bir görünümle birleştiğinde, yerel tahviller için destek sağlanacağı eklendi.

Türk Lirası'ndaki reel değerlenme ve iç talepte beklenen yavaşlamanın enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe katkıda bulunacağı aktarıldı.

Yatırımcıların diğer para birimlerinden borçlanıp daha yüksek getirili Türk varlıklarını satın aldığı kalabalık TL carry trade'inin aksine, yerel tahvillerdeki pozisyonlanma hala hafif olduğu vurgulandı.