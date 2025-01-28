Coca-Cola yüzbinlerce ürününü geri çağırdı! Etikette o kod varsa sakın tüketmeyin

28 Ocak 2025 07:53 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 08:00

Coca-Cola, bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulan ve içeriğinde yüksek miktarda klorat tespit edilen içecekleri geri çağırdı. Fanta, Sprite, Fuse Tea ve firmaya ait diğer birçok markanın da yer aldığı hatalı ürünlerin etiketindeki kod da yayımlandı.

Kazan Köfte nerede, sahibi kim? Fenomen köfteci taklit ve tağşiş gıdalar listesinde

Kazan Köfte nerede, sahibi kim? Fenomen köfteci taklit ve tağşiş gıdalar listesinde

Coca-Cola, büyük sağlık riskleri nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde meşrubatlarını geri çağırmak zorunda kaldı. Bu durum firma çatısı altındaki birçok markayı etkiledi.

10 GÜN BOYUNCA ÜRETİLDİ

Coca-Cola Şirketi, rutin denetimler sırasında tespit edilen aşırı klorat seviyeleriyle ilgili sağlık endişeleri nedeniyle Avrupa genelinde içeceklerini büyük çaplı olarak geri çağıracağını duyurmasının ardından bir kez daha manşetlere çıktı. Çokuluslu içecek devi bu geri çağırmanın ayrıntılarını paylaşarak tüketici güvenliğine olan bağlılığını vurguladı. Şirketin açıklamasına göre, "ABD Gıda Güvenliği Otoritesi (AFSCA) ile istişare ederek, yüksek klorat seviyeleri nedeniyle birkaç ürünü geri çağırıyoruz."

Öte yandan yüksek oranda klorat içeren ürünlein özellikle 23 Kasım ile 3 Aralık tarihleri ​​arasında Belçika'nın Gent kentindeki Coca-Cola fabrikasında üretildiği belirtildi.

HATALI ÜRÜNLERİN KODLARI AÇIKLANDI

Geri çağırma listesi, iade edilebilir kutularda ve cam şişelerde paketlenmiş Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid, Fuse Tea ve Royal Bliss gibi popüler içecekleri içeriyor. Etkilenen üretim kodları 328GE ile 338GE arasında değişiyor. Özellikle, bu ürünler yalnızca Belçika içinde değil, Fransa, Almanya, Hollanda, Lüksemburg ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere birçok başka Avrupa ülkesine de dağıtıldı.

SAKIN TÜKETMEYİN

Tüketicilere söz konusu ürünleri tüketmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisi paylaşıldı. Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu ortaya çıkıyor.