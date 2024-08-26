Çocuğu okula giden ailelere aylık 6545 TL destek verilecek! Başvurular başladı

26 Ağustos 2024 11:20 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:01

Çocuğu okula giden ailelere müjde geldi. Okul masrafları altında ezilen ailelere can suyu olacak destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldi. Tam 6545 lira ödeme yapılacak.

ÇOCUĞU OKULA GİDEN AİLELERE DESTEK

Okulların açılmasına 15 günden kısa bir süre kala velilerin beklediği açıklama geldi. Çocuğu okula giden ve maddi durumu kötü olan ailelere 12 ay boyunca destek verilecek.

SED yardımı kapsamında ödenecek yardım tutarları 5 bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor.

Sosyal yardım ödemesi için başvuru şartlar belli oldu.

SED YARDIM BAŞVURULARI BAŞLADI

Öğrencileri ve ailelerini rahatlatacak ödemeler için ikamet ettiğiniz yere yakın Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvurabilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden de başvuru yapılabilecek.

Okul yardımından sadece çocukların ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılayamayan ekonomik yoksunluk çeken aileler faydalanacak.

Başvuru sonrası aileler hakkında kapsamlı araştırma ve inceleme yapılacak.













