10°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek parası verilecek mi, ne kadar? Bakanlık resmi açıklama yaptı

Çocuğu okula giden ev hanımlarına yönelik destek başvuru ekranı sosyal medya platformlarında gündem oldu. Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddialara göre okula giden çocuğu olan ev hanımlarına aylık 9 bin 723 TL destek verilecek. Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek başvurularının ne zaman yapılacağı ve şartları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere yetkili kurumlara kırtasiye desteği, bursluluk parası ve diğer sosyal yardım ödemeleri güncel olarak verilmeye devam ediliyor. Sosyal medyada ortaya atılan çocuğu okula giden ev hanımlarına yönelik destek başvurularıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Peki Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek yapılacak mı? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama...

Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek parası verilecek mi, ne kadar? Bakanlık resmi açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 17:36

tarafından çocuğu okula giden ev hanımlarına 9 bin 723 lira verileceği yönündeki iddialara açıklama getirildi. Özellikle son dönemde sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde okuyan çocuğu bulunan ev hanımlarına 9 bin 723 TL destek verileceği öne sürülmüştü. Bakanlık ev hanımlarına destek verileceğine yönelik paylaşımların asılsız olduğunu ifade ederken yapılan paylaşımların kişisel bilgileri ele geçirmeyi amaçladığı hatırlatıldı. Ev hanımlarına verilecek destek ödemesi adı altında açılan sahte başvuru ekranları yöntemi olarak biliniyor.

ÇOCUĞU OKULA GİDEN EV HANIMLARINA DESTEK VERİLECEK Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bazı hesaplarında dolaşıma sokulan ev hanımlarına destek iddialarına yalanlama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada paylaşımların bakanlık tarafından değil, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapıldığının altı çizildi.

Vatandaşları kandırmaya ve dolandırmaya yönelik bu girişimlere karşı hukuki olarak yaptırımlar yapıldığı ifade edilirken vatandaşların sosyal hizmetler ve yardımlar hakkında bilgilere resmi kaynaklar üzerinden ulaşılabileceği vurgulandı.

Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek parası verilecek mi, ne kadar? Bakanlık resmi açıklama yaptı

BAŞVURU ADI ALTINDA DOLANDIRICILIK YAPILIYOR

Özellikle son dönemlerde sosyal yardımlardan olan evde bakım parası, engelli maaşı, yaşlılık parası, dul ve yetim maaşı, engelli aylığı gibi başvuru yapmaya hazırlananlar için "başvuru ekranı" adı altında birçok dolandırıcılık yöntemi uygulanıyor.

Açılan sahte sayfalarda kullanıcıların verilerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor. Kullanıcılar, bu tarz durumlarda e posta adreslerinde .com yerine org veya xyz gibi farklı bir alan adına sahipse buradan gelen maillere dikkatli yaklaşılması gerekiyor.

Başvuru ekranı olarak açılan sitelerde adres çubuğu (URL) kısmında https:// ve güvenlik kilidi simgesine dikkat edilebilir ve dolandırıcılık hedefleyen sitelerden uzak durulabilir.

BURSLULUK ÜCRETİ DESTEĞİ SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl bursluluk sınavı düzenleniyor. Bursluluk sınavına ortaokul 5,6,7, 8. sınıf öğrencileriyle beraber lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. 2026 yılında bursluluk sınavı (İOKBS) 27 Nisan tarihinde düzenlenecek. Başvuru takvimi henüz resmi olarak açıklanmazken Şubat ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek parası verilecek mi, ne kadar? Bakanlık resmi açıklama yaptı

KIRTASİYE YARDIMI VERİLİYOR

Çocuğu okula giden ailelere her yıl belirlenen başvuru takvimi doğrultusunda kırtasiye yardımı veriliyor. Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim ve öğretim desteği kapsamında yapılan kırtasiye yardımı yılda yalnızca bir kez verilirken YÖK ve MEB sistemleri üzerinden öğrencilerin öğrenim durumu seviyelerine göre yapılıyor.

Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek parası verilecek mi, ne kadar? Bakanlık resmi açıklama yaptı
