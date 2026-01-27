Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek verilecek mi, ne kadar? Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğu okula giden ev hanımlarına 9 bin 723 lira destek verileceği yönündeki iddialara açıklama getirildi. Özellikle son dönemde sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde okuyan çocuğu bulunan ev hanımlarına 9 bin 723 TL destek verileceği öne sürülmüştü. Bakanlık ev hanımlarına destek verileceğine yönelik paylaşımların asılsız olduğunu ifade ederken yapılan paylaşımların kişisel bilgileri ele geçirmeyi amaçladığı hatırlatıldı. Ev hanımlarına verilecek destek ödemesi adı altında açılan sahte başvuru ekranları dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor.

ÇOCUĞU OKULA GİDEN EV HANIMLARINA DESTEK VERİLECEK Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan ev hanımlarına destek iddialarına yalanlama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada paylaşımların bakanlık tarafından değil, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapıldığının altı çizildi.

Vatandaşları kandırmaya ve dolandırmaya yönelik bu girişimlere karşı hukuki olarak yaptırımlar yapıldığı ifade edilirken vatandaşların sosyal hizmetler ve yardımlar hakkında bilgilere resmi kaynaklar üzerinden ulaşılabileceği vurgulandı.

BAŞVURU ADI ALTINDA DOLANDIRICILIK YAPILIYOR

Özellikle son dönemlerde sosyal yardımlardan olan evde bakım parası, engelli maaşı, yaşlılık parası, dul ve yetim maaşı, engelli aylığı gibi başvuru yapmaya hazırlananlar için "başvuru ekranı" adı altında birçok dolandırıcılık yöntemi uygulanıyor.

Açılan sahte sayfalarda kullanıcıların verilerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor. Kullanıcılar, bu tarz durumlarda e posta adreslerinde .com yerine org veya xyz gibi farklı bir alan adına sahipse buradan gelen maillere dikkatli yaklaşılması gerekiyor.

Başvuru ekranı olarak açılan sitelerde adres çubuğu (URL) kısmında https:// ve güvenlik kilidi simgesine dikkat edilebilir ve dolandırıcılık hedefleyen sitelerden uzak durulabilir.

BURSLULUK ÜCRETİ DESTEĞİ SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl bursluluk sınavı düzenleniyor. Bursluluk sınavına ortaokul 5,6,7, 8. sınıf öğrencileriyle beraber lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. 2026 yılında bursluluk sınavı (İOKBS) 27 Nisan tarihinde düzenlenecek. Başvuru takvimi henüz resmi olarak açıklanmazken Şubat ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

KIRTASİYE YARDIMI VERİLİYOR

Çocuğu okula giden ailelere her yıl belirlenen başvuru takvimi doğrultusunda kırtasiye yardımı veriliyor. Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim ve öğretim desteği kapsamında yapılan kırtasiye yardımı yılda yalnızca bir kez verilirken YÖK ve MEB sistemleri üzerinden öğrencilerin öğrenim durumu seviyelerine göre yapılıyor.